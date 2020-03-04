Не працюють м'язи обличчя, важко говорити: як виглядає розбитий інсультом Борис Мойсеєв

Російський співак Борис Мойсеєв 4 березня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 66 років.

Останнім часом про артиста мало що чути. 2010 року Мойсеєв переніс інсульт, від якого так і не зміг повністю відійти. OBOZREVATEL з'ясовував, як живе, чим зараз займається і як виглядає Борис Мойсеєв (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Мойсеєв фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Борис Мойсеєв народився 4 березня 1954 року в тюрмі в Могильові, Білорусь, – мати Бориса була політв'язнем.

Закінчивши школу, Борис Мойсеєв поїхав до Мінська, де закінчив хореографічне училище як класичний танцівник.

Мойсеєв працював в Харківському театрі опери і балету, почавши з посади артиста і закінчивши хореографом-постановником.

Борис Мойсеєв у молодості instagram.com/bmoiseevpro

У 1978 році створив танцювальне тріо "Експресія", у якому він танцював з двома дівчатами і яке виступало в знаменитому в ті роки юрмальському вар'єте "Юрас перле". Там талановитих танцюристів помітила Алла Пугачова і запросила працювати в своєму шоу.

В кінці 80-х тріо Мойсеєва вийшло з трупи Пугачової і вирішило виступати сольно: вони виступали в клубах Італії, Франції та Америки.

Борис Мойсеєв в тріо "Експресія" instagram.com/bmoiseevpro

Перший альбом Мойсеєва "Дитя пороку" вийшов в 1996 році. На своїх виступах артист створював шоу, співав, танцював, епатував публіку всілякими витівками. З дебютного альбому хітами стали "Танго кокаїн", "Дитя пороку", "Егоїст". А через два роки вийшла платівка "Свято! Свято!".

Наприкінці 90-х були популярні хіти Мойсеєва "Глухоніма любов", "Блакитний місяць", "Лускунчик", "Чорний оксамит". Пізніше з'явилися хіти "Зірочка" (1999), "Дві свічки" (2000), "Сексуальна революція" (2001). У 2004 році Борис Мойсеєв разом з Людмилою Гурченко записав пісню "Петербург-Ленінград", яка відзначена низкою премій.

У дуеті з французьким співаком Нільдою Фернандесом Мойсеєв виконав інший хіт "Коли забудеш ти мене" ( "На перехресті двох доріг"). У листопаді 2010 року Борис Мойсеєв пішов від продюсера Євгена Фрідлянда, з яким пропрацював більше десяти років.

А в грудні 2010 року Мойсеєв переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися – у нього працюють не всі м'язи обличчя і утруднена мова. Крім того, на обличчі Бориса з'явилося новоутворення, причиною виникнення якого, за даними ЗМІ, могла стати пристрасть до сигарет.

Зараз Борис Мойсеєв відчуває себе непогано, але повертатися на сцену він не планує.

Відзначимо, Борис Мойсеєв став одним з перших гей-співаків у Росії, які вчинили камінг-аут. За його власними словами, він "ніколи не приховував своєї орієнтації і в минулому часто за це отримував". Однак 2010 року Борис Мойсеєв заявив, що не є геєм і всі ці роки брехав з приводу своєї орієнтації, створюючи собі імідж і домагаючись слави.

У серпні 2010 року Мойсеєв заявив, що має намір одружитися з американкою Адель Тодд, однак цього так і не відбулося.

Зараз Борис живе самотньо в квартирі, яку повністю перебудував після хвороби. З чуток, фінансову підтримку Мойсеєву як і раніше надають Алла Пугачова, а також вдова Йосипа Кобзона Неллі.

Концертний директор Мойсеєва Сергій Горох повідомив пресі, що співак живе життям звичайного пенсіонера. Артист годинами сидить у соціальних мережах, ходить на концерти і спектаклі, щороку їздить до Майамі і Юрмали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Мойсеєв відвідав ювілейний концерт близької подруги Алли Пугачової. Артист дуже погано ходив і не пересувався самостійно. А організатор його концертів Сергій Лавров у програмі "Ти не повіриш!" розповів, що Борис Мойсеєв живе в повній самоті, від нього відвернулися друзі і знайомі.

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