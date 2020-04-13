"Не поводься, як в дурдомі": рокгурт звернувся до українців через карантин

Музиканти київського гурту "Широкий Лан" презентували зворушливу композицію "Карантин", у якій закликали не панікувати, а допомагати лікарям і військовим.

Ролик є свого роду "відповіддю" на відео американських ветеранів "Quarantine". Зазначається, що українці отримали офіційний дозвіл на те, щоб переспівати трек, який за кілька днів став вірусним. Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

Текст до пісні написав журналіст і письменник Руслан Горовий.

"В інтернеті пишуть люди, що кінець гряде. Дураки були і будуть, а біда мине. В паніку не падай, брате, сестро, не тужи. Краще лікарям й військовим ти допоможи", – співають музиканти.

Оригінальна версія пісні:

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.