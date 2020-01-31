"Не повірила!" Журналістка розпалила в мережі суперечку постом про безпечний секс і дітей

Відома блогерша і журналістка Маша Арзамасова написала пост, в якому заявила, що презерватив не є надійним методом контрацепції.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Маша розповіла про випадок її приятельки, яка завагітніла від незнайомого хлопця.

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

"Приятелька розповіла мені, як завагітніла від сексу з незнайомим хлопцем. Моя перша реакція була: "Блін! Дорослі ж люди. Чому не оберігалися?" Виявилося, що оберігалися. Презервативом. Але я знову не повірила. Значить неправильно використовували, вирішила я. Пізно наділи, не притримували, виймаючи, він злетів, затекло – бог знає що ще. Але нічого цього не було. Я задавала сотні уточнюючих запитань і розуміла, що користувалися правильно, але вагітність трапилася. Чому мені так не хотілося вірити в цю можливість і шукати помилки? Тому що цей випадок робив хитким мій маленький світ, в якому я переконана, що якщо я завжди оберігаюся, то зі мною такого ніколи не трапиться", – пише Маша.

Журналістка закликає не засуджувати людей:

"Моя знайома, коли розповідала історію про вагітність, хотіла не сто тисяч запитань про презерватив, а підтримки. Її ж хочуть жертви насильства, люди, що потрапили в біду. І якщо подумати, з мене не стане замість чергового осуду сказати: "Життя було до тебе несправедливим, я дуже розумію твій біль, міцно обіймаю і готова надати допомогу в міру своїх можливостей".

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

Крім того, дівчина зазначає, що презерватив не дає повний захист від небажаної вагітності:

"При ідеальному використанні презервативів ймовірність настання вагітності протягом року становить 2% (при реальному 18%). Але треба розуміти, що 98% або навіть 82% захисту – це дуже багато в порівнянні з нулем".

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

Відвертий пост Арзамасової викликав бурхливі обговорення серед користувачів:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Водонаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому прокоментувала послання президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, зірка заявила, що заради материнського капіталу "зневірені від злиднів росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати".

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