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21 січня • оновлено в 08:30
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"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою

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Українська співачка Віра Брежнєва вперше за довгий час поділилася фотографіями з чоловіком Костянтином Меладзе і 10-річною донькою Сарою.

Однак знімки, опубліковані на сторінці артистки в Instagram, в пух і прах розкритикували в мережі.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

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"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе

Так, співачка показала в соцмережі фото з відпочинку в Італії. На одному зі знімків Віра позує з чоловіком Костянтином, на іншому – сфотографована її молодша дочка Сара.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Instagram @ververa

Дочка Віри Брежнєвої Сара

Дочка Віри Брежнєвої Сара

Instagram @ververa

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе і донькою Сарою

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе і донькою Сарою

Instagram @ververa

Втім, шанувальники взялися критикувати зірку. Зокрема, користувачі звернули увагу на різницю у віці між подружжям, а також на зовнішність Сари.

"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою
"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою

Примітно, що негативні коментарі шокували і зіркових друзів Брежнєвої. Так, відповісти підписникам співачки вирішила модель Наталія Водянова:

"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
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