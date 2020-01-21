"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою

Українська співачка Віра Брежнєва вперше за довгий час поділилася фотографіями з чоловіком Костянтином Меладзе і 10-річною донькою Сарою.

Однак знімки, опубліковані на сторінці артистки в Instagram, в пух і прах розкритикували в мережі.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Так, співачка показала в соцмережі фото з відпочинку в Італії. На одному зі знімків Віра позує з чоловіком Костянтином, на іншому – сфотографована її молодша дочка Сара.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Instagram @ververa

Дочка Віри Брежнєвої Сара Instagram @ververa

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе і донькою Сарою Instagram @ververa

Втім, шанувальники взялися критикувати зірку. Зокрема, користувачі звернули увагу на різницю у віці між подружжям, а також на зовнішність Сари.

Примітно, що негативні коментарі шокували і зіркових друзів Брежнєвої. Так, відповісти підписникам співачки вирішила модель Наталія Водянова:

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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