"Не порвіть штани": Волочкова налякала туристів новим шпагатом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила відповісти кривдникам своїм фірмовим шпагатом.

Артистка відпочиває на Кіпрі разом з дитиною і зробила свій фірмовий шпагат між двома шезлонгами.

"Перш ніж виливати відра бруду, спробуйте так зробити для початку. Акуратно. Не порвіть штани і зв'язки ..." - підписала Волочкова своє фото.

Знаменитість закрила коментарі, тому залишається тільки гадати, чому біля неї зовсім не виявилося людей. У соцмережах жартують, що можливо саме Волочкова розполохала туристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова потрапила в скандал в літаку, прямуючи з Краснодара в Москву. Пасажирів, які летіли разом з балериною, обурили порушення з боку Волочкової.