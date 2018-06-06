"Не порвіть штани": Волочкова налякала туристів новим шпагатом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила відповісти кривдникам своїм фірмовим шпагатом.
Артистка відпочиває на Кіпрі разом з дитиною і зробила свій фірмовий шпагат між двома шезлонгами.
"Перш ніж виливати відра бруду, спробуйте так зробити для початку. Акуратно. Не порвіть штани і зв'язки ..." - підписала Волочкова своє фото.
# шпагатволочковой в @meritroyal 💃🏼 Перш ніж виливати відра бруду, спробуйте так зробити для начала.😉 Акуратно. Чи не порвіть штани і зв'язки ... ☝🏼 # анастасіяволочкова # волочкова # балерина # балет # я # росія # радість # танець # музика # життя # літо # море # любов #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
Знаменитість закрила коментарі, тому залишається тільки гадати, чому біля неї зовсім не виявилося людей. У соцмережах жартують, що можливо саме Волочкова розполохала туристів.
Чимось ми схожі ... 😉 Як здорово, коли є можливість відпочивати в найкращих місцях тоді, коли хочеться. І коли є свобода робити те, що хочется.👍🏼 Ми радіємо жізні.👍🏼 # анастасіяволочкова # волочкова # балерина # балет # я # росія # радість # танець # музика # життя # літо # море # любов #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова потрапила в скандал в літаку, прямуючи з Краснодара в Москву. Пасажирів, які летіли разом з балериною, обурили порушення з боку Волочкової.