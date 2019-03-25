"Не подобається": Лобода оскандалилася заявою про Україну

Популярна співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, зробила скандальне зізнання про Україну.

В одному з інтерв'ю вона заявила, що не вважає українську мову рідною, а англійська їй "більше до душі", передає Styler.

Лобода зізналася, що співати рідною мовою у неї не дуже добре виходить, хоча спілкуватися нею вона може легко. Однак їй це "не дуже подобається".

Світлана Лобода Instagram

Незважаючи на таке ставлення до батьківщини, яку співачка проміняла на Росію, вона все ж любить українську кухню. За словами Лободи, їй подобаються вареники з м'ясом на пару і сало, що перемелене з часником. Але тільки за однією умовою – якщо готує її мама.

Світлана Лобода Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода несподівано для всіх заговорила українською мовою в ефірі російського ТБ.

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