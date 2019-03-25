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"Не подобається": Лобода оскандалилася заявою про Україну

1.6тЧитати матеріал російською

Популярна співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, зробила скандальне зізнання про Україну.

В одному з інтерв'ю вона заявила, що не вважає українську мову рідною, а англійська їй "більше до душі", передає Styler.

Лобода зізналася, що співати рідною мовою у неї не дуже добре виходить, хоча спілкуватися нею вона може легко. Однак їй це "не дуже подобається".

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Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram

Незважаючи на таке ставлення до батьківщини, яку співачка проміняла на Росію, вона все ж любить українську кухню. За словами Лободи, їй подобаються вареники з м'ясом на пару і сало, що перемелене з часником. Але тільки за однією умовою – якщо готує її мама.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода несподівано для всіх заговорила українською мовою в ефірі російського ТБ.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесукраїнська мова
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Тупая блядь! :)
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Кому воно цікаве?🤔
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