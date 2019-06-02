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"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

2.4тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому відвертому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру.

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

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Тодоренко вразила мережу весільною сукнею: скільки коштує вбрання

Зазначимо, що шанувальники розкритикували нову публікацію Регіни. Також її чоловік, російський співак Влад Топалов написав, що йому "не подобається гола дружина".

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Регіни Тодоренко, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко нарвалася на критику через своє вбрання. На знімку, який зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, вона позувала в золотистій сукні з паєтками.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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