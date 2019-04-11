"Не по-пацанськи": режисер "Кіборгів" втрутився у скандал між Порошенком і Зеленським

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв висловився про конфлікт між кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю блогеру Андрію Луганському він заявив, що дії Володимира Зеленського видаються йому дуже незрозумілими. Крім того, він звинуватив кандидата у тому, що той не тримає слово.

Скріншот із відео

"Коли хтось говорить про чесність і поводиться, наче якийсь "крутий хлопець", який забиває зустріч десь, а потім з неї з'їжджає, то не по-пацанськи це. Я виріс у місті, де якщо ти не тримаєш слово чи просто базікаєш — досить жорстке покарання отримував. Якщо ти такий хлопець, призначаєш зустріч, що ж ти тоді здаєш на аналіз лише кров? Якщо ти такий сміливий, то здавай всі аналізи, як годиться. Що ж ти зіскакуєш з теми? Якось це не по-пацанськи, якщо вже ми перейшли на таку розмову", — заявив Сеітаблаєв.

Він зазначив, що позиція "одного з кандидатів" щодо анексії Криму йому не зрозуміла.

"Я щось жодного разу не чув умов про 24 години стосовно окупанта. Я щось жодного разу не чув умов за 24 години відпустити Олега Сенцова, про якого один з кандидатів навіть записував ролик і говорив, що він його підтримує. Так ось, Олег сидить, саме за те, що виступав проти окупації. Як там це все монтується, я не розумію. З одного боку розповідати, що підтримуєш Сенцова, а з іншого боку через суд домагатися поновлення показу серіалу "Свати", головний герой якого, Федір Добронравов, відкрито підтримує окупацію Криму", — каже режисер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко зустрівся з режисером фільму "Киборги" Ахтемом Сеітаблаєвим. Вони розмовляли про війну і перемогу, повернення Криму і Донбасу, а також про розвиток українського кінематографа.

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