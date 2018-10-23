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"Не питайте": постраждала у ДТП зірка "Дизель Шоу" зробила заяву

27.1тЧитати матеріал російською

Постраждала в аварії під Києвом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко попросила не запитувати про смертельну ДТП.

Звернення вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Яна звернулася до журналістів і прихильників із проханням не придумувати діагнози акторам і не запитувати про те, чи вони вийдуть ще на сцену.

"Я уже вдома, жива і здорова, всі органи й частини тіла на місці. Величезне прохання до шанувальників і преси: не пишіть придумані вами ж діагнози та прогнози. Нам зараз і так важко!", — написала акторка.

"Не питайте": постраждала у ДТП зірка "Дизель Шоу" зробила заяву
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Також вона додала: єдине, що можна зробити у цій ситуації — це помолитися за здоров'я акторів і поставити свічку за померлу Марину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом автобус із акторами гумористичного "Дизель Шоу" вранці 20 жовтня потрапив в аварію, загинула відома актриса Марина Поплавська, ще двох акторів госпіталізували.

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