"Не пам'ятаю передостаннього": Лоліта зробила відверте зізнання про особисте життя після розлучення

Російська співачка Лоліта Мілявська вперше після болісного розлучення з чоловіком Дмитром Івановим зробила відверте зізнання про особисте життя.

Як повідомляє Cosmopolitan, 55-річна зірка розповіла на святкуванні 10-річчя "Крокус Сіті Холу", що в її будинку почали частенько ночувати різні чоловіки.

Для заходу Лоліта вибрала прозорі брюки, крізь які можна було розглянути підню білизну, оксамитову кофту з бантом, а образ доповнила класичними туфлями на підборах. За даними видання, співачка була в гарному настрою та виглядала бадьоро й свіжо.

Мілявська станцювала в прозорих штанях Сторіс

"Я почала гарно виглядати ще коли була в шлюбі. Втрата форми була через те, що був дискомфорт у стосунках, дискомфорт вдома. А коли я ставлю крапку, то я моментально гарнішаю. Щоб чоловік ночував у тебе вдома, не обов'язково з ним спати. Це може бути друг. Наприклад, залишається у мене Ігор Гуляєв. Він мій добрий друг, якого я відчуваю своїм однояйцевим близнюком. У нас є симпатія один до одного", – розповіла вона.

За словами Лоліти, вона скинула більше 15 кілограмів завдяки позбавленню "енергетичного вампіра".

Лоліта Мілявська до розлучення Кадр з відео

"Все тому, що кровососи відвалюються! Давайте про колишніх вже забудемо. Я не пам'ятаю, хто в мене був передостаннім", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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