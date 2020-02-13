"Не опускай руки!": "Міс Україна-2019" виклала пікантне фото без ліфчика

Володарка титулу "Міс Україна-2019" Леоніла Гузь показала пікантне фото без ліфчика.

Дівчина опублікувала знімок з фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

Леоніла Гузь instagram.com/leonila.guz

Так, на тлі гілок бамбука красуня позує топлес, прикрившись руками. На фотографії дівчина мило сміється з закритими очима.

"Смійся, Лео))) Головне - не опускай руки))" – написала Гузь.

Леоніла Гузь instagram.com/leonila.guz

Шанувальники не змогли пройти повз ефектного знімка:

Раніше OBOZREVATEL писав, що представниця України на конкурсі краси "Міс Світу 2019" Маргарита Паша натякнула, що члени журі обрали фавориток ще з перших днів.

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