"Не опускай руки!": "Міс Україна-2019" виклала пікантне фото без ліфчика

Володарка титулу "Міс Україна-2019" Леоніла Гузь показала пікантне фото без ліфчика.
Дівчина опублікувала знімок з фотосесії на своїй сторінці в Instagram.
Леоніла Гузь
instagram.com/leonila.guz
Так, на тлі гілок бамбука красуня позує топлес, прикрившись руками. На фотографії дівчина мило сміється з закритими очима.
"Смійся, Лео))) Головне - не опускай руки))" – написала Гузь.
Леоніла Гузь
instagram.com/leonila.guz
Шанувальники не змогли пройти повз ефектного знімка:
Раніше OBOZREVATEL писав, що представниця України на конкурсі краси "Міс Світу 2019" Маргарита Паша натякнула, що члени журі обрали фавориток ще з перших днів.
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