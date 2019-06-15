Не обійшлося без пікантних іграшок: Каменських показала, як відгуляла дівич-вечір

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенко (Потап), показала, як відсвяткувала дівич-вечір.
Фото гулянь зірка поділилася в Instagram.
"Мої дівчатка, які продумали все до дрібниць: починаючи від неймовірної стилізації всього свята, розваг і солодощів, закінчуючи шикарним президентським номером hyatt regency kyiv з приголомшливо красивою терасою", - написала співачка.
На девичнике, как в Лас-Вегасе: все, что случилось на #NKBRIDEPARTY, осталось только на #NKBRIDEPARTY. В новом выпуске #NKblog мы показали самую насыщенную эмоциями и приключениями первую часть нашего дня! Вторая часть, самая личная и душевная, прошла в невероятном @queen.kyiv ♥️ Без телефонов и социальных сетей. Очень важно иногда наслаждаться моментом здесь и сейчас ✨
Крім цього, на каналі Насті в Youtube вийшов спеціальний блог, присвячений святу.
Відео почалося з розіграшу. На прохання подруг Насті відомий телеведучий Володимир Остапчук та учасник групи ZBSband Богдан Буйлук переодяглися в поліцейських і зупинили машину Каменських. Хлопці зустріли співачку і "посвятили" її в наречені секс-іграшкою.
Далі дівчата відправилися номер в Hyatt Regency Kyiv c терасою на останньому поверсі.
Після посиденьок в готелі Настя з подругами поїхала в новий столичний клуб Queen на закриту частину святкування.
Каменських здивували на дівич-вечір пікантною іграшкою
скрін NKblog
скрін NKblog
скрін NKblog
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап ділився еротичними фотографіями голої дружини.
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