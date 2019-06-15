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Не обійшлося без пікантних іграшок: Каменських показала, як відгуляла дівич-вечір

12.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенко (Потап), показала, як відсвяткувала дівич-вечір.

Фото гулянь зірка поділилася в Instagram.

"Мої дівчатка, які продумали все до дрібниць: починаючи від неймовірної стилізації всього свята, розваг і солодощів, закінчуючи шикарним президентським номером hyatt regency kyiv з приголомшливо красивою терасою", - написала співачка.

Крім цього, на каналі Насті в Youtube вийшов спеціальний блог, присвячений святу.

Відео почалося з розіграшу. На прохання подруг Насті відомий телеведучий Володимир Остапчук та учасник групи ZBSband Богдан Буйлук переодяглися в поліцейських і зупинили машину Каменських. Хлопці зустріли співачку і "посвятили" її в наречені секс-іграшкою.

Далі дівчата відправилися номер в Hyatt Regency Kyiv c терасою на останньому поверсі.

Після посиденьок в готелі Настя з подругами поїхала в новий столичний клуб Queen на закриту частину святкування.

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Каменських здивували на дівич-вечір пікантною іграшкою

Каменських здивували на дівич-вечір пікантною іграшкою

скрін NKblog

Не обійшлося без пікантних іграшок: Каменських показала, як відгуляла дівич-вечір

скрін NKblog

Не обійшлося без пікантних іграшок: Каменських показала, як відгуляла дівич-вечір

скрін NKblog

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
"Потап і Настя"Настя Каменських (NK)Володимир Остапчук
Місце
УкраїнаКиїв
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