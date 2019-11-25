"Не надто раді": чому в Росії образилися на Ротару і хто з зірок її підтримав

Поїздка Софії Ротару до Росії викликала там неоднозначну реакцію.

Так, деякі виступили проти артистки через її патріотичну позицію щодо України, а деякі, навпаки, підтримали її. OBOZREVATEL розповідає про подробиці скандалу, що розгорівся в Росії.

Громадянська позиція Софії Ротару

Про те, що Софія Ротару зібралася їхати до Москви, стало відомо близько тижня тому.

Українська співачка вирішила знятися в музичній премії "Пісня року" 7 грудня і виступити на фестивалі "Легенди ретро FM".

sofiarotaru.official / Instagram

Також стало відомо, що Софія Ротару отримала пропозиції виступати на новорічних корпоративах в Москві. За даними ЗМІ, гонорар Ротару за один концерт може сягати 60 тисяч доларів.

sofiarotaru.official / Instagram

Причому минулого року артистка відмовилася їхати до Росії на "Пісню року" – вона вперше не відвідала премію, на якій була присутня 43 рази. Тоді представники Софії Ротару повідомили, що це пов'язано з воєнним станом і станом здоров'я Ротару.

У 2014 році син Софії Ротару Руслан Євдокименко виклав фото з сім'єю, де артиска тримала український прапор, підписавши його "Слава Україні!". Після цього концерти Ротару були скасовані відразу в трьох містах Росії – Хабаровську, Томську, Кемерові.

Також Софія Ротару називала окупований Крим українським. "Мій будинок – це Ялта, Крим, територія, яка сьогодні вважається частиною Росії. Як на мене, це зовсім не так. Крим це, безумовно, Україна. Я будучи українкою, незважаючи ні на що, не збираюся міняти своє громадянство, я маю намір відстоювати свою позицію. Я ніколи не відчувала себе росіянкою", – говорила народна артистка України в 2014 році.

sofiarotaru.official / Instagram

Крім того, деякі ветерани АТО говорили, що співачка допомагає армії України, але днями представники Ротару спростували цю інформацію.

sofiarotaru.official / Instagram

При цьому Софія Ротару відкрито казала, що не відмовилася б від паспорта Росії, якби Путін дав їй його, як Жерару Депардьє. Також, за її словами, їй "боляче дивитися на конфлікти, що відбуваються між нашими країнами".

Хто розкритикував Софію Ротару в Росії

Глава соціального комітету Ради Федерації Росії Валерій Рязанський звинуватив українську співачку в бажанні заробити завдяки концертам у Росії. "Звичайно, кажуть, що культура і мистецтво поза політикою, але в житті не так. Той же відомий в Росії грузинський артист Вахтанг Кікабідзе виступав з критикою Росії", – заявив Рязанський.

Валерій Рязанський "Курские известия"

За словами Рязанського, "у Мінкультури повинен бути інструмент впливу на таких артистів, але це не повинно бути складання "чорних списків", подібно до того, що відбувалося в Україні". Сенатор заявив, що найкращою відповіддю на виступи таких артистів стали б порожні місця в концертному залі.

А інший сенатор – Олексій Пушков – заявив, що Ротару ніхто не цькує, але їй "не дуже раді". "У нас втомилися від гастролерів, які приїжджають робити гроші в Росії, а у себе вдома або клянуть її, як Катамадзе, або вигадують казки, ніби їм заборонено їздити в Крим, як Вайкуле. Ось і Ротару не дуже раді", – заявив Пушков в Твіттері.

Олексій Пушков

Проти Софії Ротару виступила і багаторічна ведуча "Пісні року" Ангеліна Вовк. "Я дивуюся завжди ось такій позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би не були потрібні гроші. Я розумію, артист – поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", – заявила Вовк. Заслужена артистка СРСР пообіцяла, що не піде на концерт Софії Ротару.

Ангеліна Вовк "Навколо ТВ"

Музикант Юрій Лоза назвав Ротару "народною артисткою всіх країн", у якій нібито немає життєвих принципів. "Вона з'їздила в тур по Україні, там треба було сказати одні слова, тепер треба повернутися в Росію і говорити інші слова. Яких принципів чекати від Ротару? Вона народна артистка всіх країн", – заявив він.

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Хто заступився за Софію Ротару в Росії

Але незважаючи на шквал критики, що обрушився в Росії на Софію Ротару, на її захист стали багато російських артистів і навіть представники влади.

Так, депутат Держдуми Наталія Поклонська заявила, що критика співачки за її плани виступити в Росії недоречна. Екс-прокурор Криму вважає гастролі українських артистів в Росії чудовим кроком для нормалізації відносин між країнами. За її словами, артисти мають право на будь-які політичні погляди: "Я вважаю, що Софія Ротару, Лайма Вайкуле та Ніно Катамадзе, як і будь-яка інша людина, мають право на будь-яку думку про політику, що проводиться Росією, і про Крим в тому числі, не ображаючи при цьому вибір кримчан. Від цього їх творчість не стане менш цінною, а музика не зазвучить по-іншому".

Наталя Поклонська "Російська газета"

У свою чергу російський співак Лев Лещенко закликав не критикувати артистку через її гастролі по Росії. Він назвав Софію Ротару "людиною миру" і великою співачкою. Лещенко також додав, що ніхто не може заборонити їй співати там, де вона хоче.

Лев Лещенко "Старх"

Продюсер Йосип Пригожин також заступився за Софію Ротару. Він закликав "дати їй можливість спокійно доживати свої роки і залишатися в професії". "Софія Михайлівна набагато чистіша від багатьох артистів, представлених на нашому ринку", - сказав Пригожин.

Володимир Винокур "АіФ"

Підтримав Ротару і російський гуморист Володимир Винокур. За його словами, змішувати творчість співачки з політикою "неймовірно нерозумно". "Її люблять скрізь – в Росії, в Україні, в Молдові і в інших країнах за її талант. Можуть змінюватися політики, можуть змінюватися президенти, а артисти – це назавжди", – додав Винокур, зазначивши, що Ротару люблять всі глядачі.

Що кажуть у Софії Ротару

Концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров назвав висунуті співачці звинувачення "замовленням".

"Ми думаємо, що, скоріше за все, це було якесь замовлення. Софія Михайлівна один раз не приїхала на "Пісню року", і то тільки тому, що в Україні було оголошено військовий стан – і чоловікам був заборонений виїзд з країни (насправді такої заборони не було, – ред.). Ротару ж їздить не одна, у неї ціла команда, в якій є і чоловіки", – пояснив він.

Менеджер Софії Ротару Сергій Лавров

Представник артистки також запевняє, що слова про те, Софія Ротару їде в Росію через гроші, не відповідають дійсності. "У цьому році Софія Михайлівна виступить тільки на "Пісні року", а це, між іншим, безкоштовний захід. Артисти ніколи не отримували грошей за виступ на цьому концерті. Ротару вже багато років відмовляється від комерційних виступів і проводить їх дуже рідко", – сказав Лавров.

Він також спростував слова Ангеліни Вовк, що Ротару підтримувала армію України. "Це просто завідомо неправдиві відомості, за які можна подати до суду", - заявив директор, зазначивши при цьому, що до суду артистка не піде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музичний критик, світський журналіст Євген Бабічев припустив, що Софія Ротару повертається на російську сцену, тому що в Україні змінилася влада.

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