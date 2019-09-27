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27 вересня • оновлено в 20:21
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Не на батька: в мережі визначили, на кого схожа внучка Пугачової

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Внучка примадонни Алли Пугачової Клавдія Земцова з віком стала схожою на дідуся Миколаса Орбакаса.

Як повідомляє видання "7днів", до такого висновку прийшли шанувальники зіркового сімейства, які довгий час сперечалися, чиї ж гени все ж передалися дівчинці.

Повідомляється, що раніше в мережі багато хто вважав, що дочка Христини Орбакайте схожа на свого батька, бізнесмена Михайла Земцова. Однак, гени клану Пугачових зіграли свою роль. Дівчинка з кожним роком все більше стає схожою на маму. А Орбакайте, коли подорослішала, стала копією свого батька.

Клавдія Земцова і Миколас Орбакас

Клавдія Земцова і Миколас Орбакас

Варто відзначити, що Клавдія нещодавно пішла в перший клас. Фотографією улюбленої внучки також ділилася примадонна.

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"Всього 7 років, а вже видно, яка красуня росте", – писала Пугачова, отримавши схвалення від численних шанувальників.

Клавдія Земцова пішла в перший клас

Клавдія Земцова пішла в перший клас

instagram / orbakaite_k

Клавдія Земцова

Клавдія Земцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорілися суперечки щодо внучки Пугачової.

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Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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