"Не можу змовчати!" Собчак і Галкін посперечалися через пожежу в соборі Паризької Богоматері

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак і шоумен Максим Галкін посперечалися через пожежу в знаменитому французькому соборі Паризької Богоматері.
Так, ведуча написала у своєму Instagram-акаунті, що до пожежі призвела загальна ситуація у Франції.
"Сьогодні Нотр-Дама не стало. І, звичайно, потім знайдуть реальну причину "загоряння", але я цю причину знаю давно. Моя улюблена Франція стала такою країною, де б'ють вітрини дорогих бутиків просто тому, що вони дорогі, щотижня страйкують профспілки, податки такі, що успішні люди просто переїжджають, а звільнити людину стало майже неможливим. І я абсолютно переконана, що це якось кармічно пов'язано з тим, що згорів шедевр, який всім своїм виглядом представляв нахабну розкіш, величезну вкладену працю, і перемогу Волі Людини над світом", — висловилась Собчак.
Цей знімок був зроблений 29 січня. У пості я ще скаржилася на економію на підсвічуванні і щурів. І, мовляв, Собяніна на "них" не вистачає. Сьогодні Нотрдама не стало. І, звичайно, потім знайдуть реальну причину "загоряння", але я цю причину насправді давно знаю. Вона глобальніше ніж те, хто саме кинув сірника. Моя улюблена Франція стала такою країною, де б'ють вітрини дорогих бутиків просто тому, що вони дорогі, щотижня страйкують Обалдівший від власної важливості профспілки, податки такі, що успішні люди просто переїжджають, а звільнити людину стало майже неможливим. І я абсолютно переконана, що це якось кармічно пов'язано з тим, що згорів шедевр, який всім своїм виглядом представляв нахабну розкіш, величезний вкладену працю (явно не 36 годин на тиждень), і перемогу Волі Людини над світом. Я не знаю, що побудують на цьому місці в країні, де тепер за статистикою кожен 5-й носить ім'я Мухаммед, але я точно знаю, що шедеври НЕ служать розуму, який їх не гідний. #ripnotredame
Галкін в коментарях написав, що не може не прокоментувати пост колеги.
"Пробач, не можу втриматися, щоб не вставити свої п'ять копійок. Люди виходять на вулиці з протестом, коли бачать, що влада їх не поважає, а бутики громлять завжди, коли багато людей неконтрольованих виходять. Але більшість виходять не для того, щоб громити. І ще: злочинна недбалість, через яку виникають пожежі, не має ні національності, ні релігії", — додав Максим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа в жаху через пожежу в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції, який спалахнув 15 квітня і зруйнував значну частину унікальної пам'ятки. Своєю реакцією на те, що відбувається поділилися знаменитості.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!