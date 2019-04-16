"Не можу змовчати!" Собчак і Галкін посперечалися через пожежу в соборі Паризької Богоматері

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак і шоумен Максим Галкін посперечалися через пожежу в знаменитому французькому соборі Паризької Богоматері.

Так, ведуча написала у своєму Instagram-акаунті, що до пожежі призвела загальна ситуація у Франції.

"Сьогодні Нотр-Дама не стало. І, звичайно, потім знайдуть реальну причину "загоряння", але я цю причину знаю давно. Моя улюблена Франція стала такою країною, де б'ють вітрини дорогих бутиків просто тому, що вони дорогі, щотижня страйкують профспілки, податки такі, що успішні люди просто переїжджають, а звільнити людину стало майже неможливим. І я абсолютно переконана, що це якось кармічно пов'язано з тим, що згорів шедевр, який всім своїм виглядом представляв нахабну розкіш, величезну вкладену працю, і перемогу Волі Людини над світом", — висловилась Собчак.

Галкін в коментарях написав, що не може не прокоментувати пост колеги.

"Пробач, не можу втриматися, щоб не вставити свої п'ять копійок. Люди виходять на вулиці з протестом, коли бачать, що влада їх не поважає, а бутики громлять завжди, коли багато людей неконтрольованих виходять. Але більшість виходять не для того, щоб громити. І ще: злочинна недбалість, через яку виникають пожежі, не має ні національності, ні релігії", — додав Максим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа в жаху через пожежу в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції, який спалахнув 15 квітня і зруйнував значну частину унікальної пам'ятки. Своєю реакцією на те, що відбувається поділилися знаменитості.

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