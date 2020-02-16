"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні

Російська актриса Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через дивні знімки.
Так, фотографіями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Христина Асмус
Instagram @asmuskristina
На фото Христина позує в ультракороткій обтягуючій міні-сукні та чорних босоніжках.
Втім, увагу шанувальників привернуло зовсім не вбрання зірки, а несподівані пози. Так, на одному з фото Асмус сфотографована напівприсівши.
Христина Асмус
Instagram @asmuskristina
На другому знімку актриса показала язик і закотила очі.
Христина Асмус
Instagram @asmuskristina
А на двох інших позує в сором'язливих позах.
Христина Асмус
Instagram @asmuskristina
Христинах Асмус
Instagram @asmuskristina
"Я знаю, що ви за друге фото, тому навіть питати не буду", – з гумором підписала знімки зірка.
Втім, більшість шанувальників не оцінили самоіронію знаменитості, і розкритикували нові фотографії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки. Актрису обдурила колишня співробітниця.
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