Головна Новини
16 лютого • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні

619
Читати матеріал російською

Російська актриса Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через дивні знімки.

Так, фотографіями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

Новини
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото

На фото Христина позує в ультракороткій обтягуючій міні-сукні та чорних босоніжках.

Втім, увагу шанувальників привернуло зовсім не вбрання зірки, а несподівані пози. Так, на одному з фото Асмус сфотографована напівприсівши.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

На другому знімку актриса показала язик і закотила очі.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

А на двох інших позує в сором'язливих позах.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

Христинах Асмус

Христинах Асмус

Instagram @asmuskristina

"Я знаю, що ви за друге фото, тому навіть питати не буду", – з гумором підписала знімки зірка.

Втім, більшість шанувальників не оцінили самоіронію знаменитості, і розкритикували нові фотографії.

"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні
"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки. Актрису обдурила колишня співробітниця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги