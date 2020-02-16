"Не може від "Текст" відійти": Асмус розлютила мережу дивними фото в міні

Російська актриса Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через дивні знімки.

Так, фотографіями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

На фото Христина позує в ультракороткій обтягуючій міні-сукні та чорних босоніжках.

Втім, увагу шанувальників привернуло зовсім не вбрання зірки, а несподівані пози. Так, на одному з фото Асмус сфотографована напівприсівши.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

На другому знімку актриса показала язик і закотила очі.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

А на двох інших позує в сором'язливих позах.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Христинах Асмус Instagram @asmuskristina

"Я знаю, що ви за друге фото, тому навіть питати не буду", – з гумором підписала знімки зірка.

Втім, більшість шанувальників не оцінили самоіронію знаменитості, і розкритикували нові фотографії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки. Актрису обдурила колишня співробітниця.

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