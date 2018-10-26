"Не може співати": стало відомо про хворобу американського співака

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк відмінив концерт у Медісон-сквер-гарден, що в Нью-Йорку через проблеми зі здоров’ям.

Про цю неприємну новину співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мені дуже сумно повідомляти про те, що я змушений відкласти концерт у Медісон-сквер-гарден за вказівкою мого лікаря. Мої голосові зв'язки серйозно пошкоджені", — написав Джастін.

Також він додав, що загладить свою провину перед прихильниками і виступить перед ними у свій день народження, 31 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка та вокалістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофеєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.