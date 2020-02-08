Не може навіть взутися: модель з 26-м розміром грудей викликала суперечки в мережі. Моторошні фото

42-річна модель Фоксі Манагері, яка зробила собі груди 26-го розміру, викликала ажіотаж у мережі новими знімками.

На її сторінці в Instagram з'явився запис під назвою "Я ніколи не припиню збільшувати свої груди". Відзначимо, що на її сторінку підписано понад 160 тисяч осіб. Сама Манагері називає себе абсолютно щасливою, хоч і визнає, що груди доставляють їй масу незручностей.

Наприклад, вона не може готувати їжу на передній конфорці плити, адже її груди можуть просто зайнятися. "Мені потрібно поставити ногу в сторону, щоб надіти взуття, я просто не можу нахилитися. Спускаючись сходами, я сильно падаю. Тому тримаюся за поручні, щоб зберегти своє життя", — розповідала Фоксі. в інтерв'ю Daily Mail.

У коментарях до постів Фоксі дуже різні коментарі. Одні називають її "богинею" і "красунею", інші вважають, що імпланти жінки — великі і їй варто зупинитися.

Пропонуємо подивитися на найжахливіші фото з Instagram Фоксі Манагери.

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

Джерело: @foxy_menagerie

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