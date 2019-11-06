"Не могли влаштуватися": Асмус вперше розповіла, як знімали гучну сцену сексу

Російська актриса Христина Асмус, яка днями опинилася в центрі скандалу через постільні сцени у фільмі "Текст", розповіла подробиці зйомки.

Сьогодні, 6 листопада, артистка стала гостею шоу "МорозоваХЗШОУ", де зізналася, що очікувала подібної реакції на фільм, коли приймала рішення про зйомки.

Крістіна Асмус Інстаграм Христини Асмус

"Це було нормально. Більш того, я очікувала ще гіршої реакції. Наше суспільство не готове до такого. І навіть, коли я виклала трейлер, де моя героїня цілується з іншим героєм, люди почали питати:" Це графіка, монтаж, дублери? " тобто, навіть це людей дуже шокувало ", - заявила Христина.

Відео призначене тільки для осіб, які досягли 18 років.

Також Асмус розповіла, як знімалася гучна постільна сцена:

"Мені було дуже важко, як жінці, матері. Як особистості, яка себе соромиться. Було всього чотири дубля. Перші три були абсолютно дитячі. Вони були лайтові, в абсолютному затиску. Це були Ваня Янковський і Христина Асмус, які не могли влаштуватися один до одного. Тому був четвертий дубль, і саме він увійшов до фінального монтажу ".

Христина Асмус, Іван Янковський та Іван Ургант Інстаграм Христини Асмус

Христина Асмус і Гарік Харламов Інстаграм Христини Асмус

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік Гарік Харламов прокоментував фільм "Текст", в якому знялася його дружина актриса Христина Асмус.

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