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"Не міг тримати букет": Моїсеєв нажахав зовнішнім виглядом на концерті Пугачової

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Відомий російський артист Борис Моїсеєв вперше після довгої перерви з'явився на публіці, відвідавши ювілейний концерт близької подруги, примадонни російської естради Алли Пугачової.

Всі помітили, як сильно ослаб і змінився тяжкохворий співак, передає "Комсомольская правда" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Мойсеєву було складно спускатися по сходах Кремлівського палацу, а пересуватися йому допомагав директор Сергій Горох, притримуючи за руку.

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"65-річний Борис не зміг утримати навіть букет жовтих тюльпанів, приготований в подарунок для Алли Пугачової. Тому квіти для коханої співачки Моїсеєв довірив нести своєму помічникові", – йдеться в повідомленні.

Вісім років тому, коли у артиста був інсульт, його підтримали лише кілька людей: Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте і Неллі Кобзон. Примадонна допомогла йому фінансово і готувала для одного парові котлети. А Орбакайте, за якою артист доглядав, коли вона була маленькою, прийняла в свій колектив його танцюристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Борис Моісеєв заявив, що дізнався дату своєї смерті у провісниці в Парижі. У березні його директор розповів, що артист досі не може впоратися із серйозними наслідками важкого захворювання. Він погано розмовляє і не може швидко сформулювати думку.

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Особи
Алла ПугачоваБорис Моїсеєв
Місце
РосіяМосква
Тег
шоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Значит, немного ему осталось!
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