"Не міг тримати букет": Моїсеєв нажахав зовнішнім виглядом на концерті Пугачової

Відомий російський артист Борис Моїсеєв вперше після довгої перерви з'явився на публіці, відвідавши ювілейний концерт близької подруги, примадонни російської естради Алли Пугачової.

Всі помітили, як сильно ослаб і змінився тяжкохворий співак, передає "Комсомольская правда" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Мойсеєву було складно спускатися по сходах Кремлівського палацу, а пересуватися йому допомагав директор Сергій Горох, притримуючи за руку.

"65-річний Борис не зміг утримати навіть букет жовтих тюльпанів, приготований в подарунок для Алли Пугачової. Тому квіти для коханої співачки Моїсеєв довірив нести своєму помічникові", – йдеться в повідомленні.

Вісім років тому, коли у артиста був інсульт, його підтримали лише кілька людей: Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте і Неллі Кобзон. Примадонна допомогла йому фінансово і готувала для одного парові котлети. А Орбакайте, за якою артист доглядав, коли вона була маленькою, прийняла в свій колектив його танцюристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Борис Моісеєв заявив, що дізнався дату своєї смерті у провісниці в Парижі. У березні його директор розповів, що артист досі не може впоратися із серйозними наслідками важкого захворювання. Він погано розмовляє і не може швидко сформулювати думку.

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