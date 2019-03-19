"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової

Російського музиканта Філіпа Кіркорова присоромили через похорон співачки Юлії Началової, яка померла кілька днів тому в одній з московських клінік. Так, артист анонсував свій виступ, який відбудеться 21 березня.

Шанувальники артиста зазначили, що в цей день буде похорон Началової. Фото Кіркоров розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Філіп Кіркоров Sputnik Молдова

"21 березня похорон Юлії Началової", "Не міг почекати, поки Юлечку поховають?", "Якщо буде премія, то всі зірки будуть до неї готуватися. Хто небудь приїде з Юлею попрощається?", - пишуть в коментарях до знімка.

Не обійшли стороною і українську співачку Ані Лорак, яка позувала на знімку разом з Кіркоровим. Так, деякі користувачі мережі здивувалися тому, що вона одягнена, оскільки останнім часом вона все частіше публікує відверті знімки, а її сценічні костюми більше схожі на білизну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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