"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової

Російського музиканта Філіпа Кіркорова присоромили через похорон співачки Юлії Началової, яка померла кілька днів тому в одній з московських клінік. Так, артист анонсував свій виступ, який відбудеться 21 березня.
Шанувальники артиста зазначили, що в цей день буде похорон Началової. Фото Кіркоров розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Філіп Кіркоров
Sputnik Молдова
Приголомшливий вечір в суспільстві розкішних жінок - Великої АКТРИСИ Голлівуду Хеллі Міррен @helenmirren і чарівною АНІ ЛОРАК @anilorak Зустрічаємося на ПРЕМІЇ "BRAVO" @bravopremia, де 21 березня, в Кремлівському палаці @statekremlinpalace ми з ОЛЕНОЮ ПІВНІЧ @sever_elena проведемо "ДРУГУ ЦЕРЕМОНІЮ ВРУЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ПРЕМІЇ "!! Не пропустіть !!!! ✌️
"21 березня похорон Юлії Началової", "Не міг почекати, поки Юлечку поховають?", "Якщо буде премія, то всі зірки будуть до неї готуватися. Хто небудь приїде з Юлею попрощається?", - пишуть в коментарях до знімка.
Не обійшли стороною і українську співачку Ані Лорак, яка позувала на знімку разом з Кіркоровим. Так, деякі користувачі мережі здивувалися тому, що вона одягнена, оскільки останнім часом вона все частіше публікує відверті знімки, а її сценічні костюми більше схожі на білизну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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