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"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової

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Російського музиканта Філіпа Кіркорова присоромили через похорон співачки Юлії Началової, яка померла кілька днів тому в одній з московських клінік. Так, артист анонсував свій виступ, який відбудеться 21 березня.

Шанувальники артиста зазначили, що в цей день буде похорон Началової. Фото Кіркоров розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Sputnik Молдова

"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової
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"21 березня похорон Юлії Началової", "Не міг почекати, поки Юлечку поховають?", "Якщо буде премія, то всі зірки будуть до неї готуватися. Хто небудь приїде з Юлею попрощається?", - пишуть в коментарях до знімка.

"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової
"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової

Не обійшли стороною і українську співачку Ані Лорак, яка позувала на знімку разом з Кіркоровим. Так, деякі користувачі мережі здивувалися тому, що вона одягнена, оскільки останнім часом вона все частіше публікує відверті знімки, а її сценічні костюми більше схожі на білизну.

"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової
"Не міг почекати?" Кіркорова присоромили в мережі через похорон Началової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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