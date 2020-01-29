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29 січня • оновлено в 20:29
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"Не ми почали": Вакарчук зробив різку заяву про "чужу" війну в Україні

4.7т
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Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що українці багато століть поспіль були втягнуті в чужі війни, і так відбувається і з Донбасом, де конфлікт розв'язала Росія.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, запитання викликала пісня Вакарчука "Не твоя війна". Там фігурують такі рядки: "Скільки іще забере вона, твоїх дітей не твоя війна?"

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Вакарчук зробив різку заяву про "чужу" війну

Вакарчук зробив різку заяву про "чужу" війну

Скріншот з відео

"Твоя війна" – це та війна, яка тобі потрібна для чогось, яку ти сам починаєш. Останні українці, які вели свідомі війни – це, мабуть, ще князі Святослав, Володимир, коли вони ініціювали якісь походи для об'єднання земель", – висловився Вакарчук.

Він згадав історичні події та відзначив миролюбність української нації.

"Українці ніколи не посягали на інші території. Але траплялося так, що ми ставали дійовими особами, суб'єктами або об'єктами чужих воєн. І ми постійно були втягнуті в якісь ігри. Трагічна наша сторінка історіївизвольна боротьба УПА, сьогодні нею маніпулюють наші вороги, нібито члени УПА допомагали нацистам. Насправді вони боролися проти нацизму, як і проти комунізму, тому що вважали, що і ті, і інші нав'язують нам чужі війни. Власне, про це і пісня , – поділився своїм баченням Вакарчук.

"Я завжди говорю на своїх концертах, не ми почали цю війну, але ми обов'язково її виграємо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Имбuцыл, яркий пример xoxлэ.
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Golan Sim
Golan Sim
К вахлакчуку имеется встречный вопрос - а кто послал части ВСУ в Донбасс? Марсиане или Путин?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ахахахаха, дабля((
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