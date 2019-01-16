''Не має права!'' Українська прима-балерина жорстко пройшлася по скандальному Полуніну

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Христина Шишпор прокоментувала скандал, який розгорівся навколо артиста балету Сергія Полуніна.

Шишпор заявила, що він не має права робити гомофобні та сексистські заяви, пише ТСН.ua.

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"Сергія я поважаю як людину-професіонала і людину, яка у мистецтві зробила дуже багато всього – і корисного, і хорошого. Він зірка світового масштабу. Але я б собі такого не дозволила. Вважаю, він не має права. Як людина відома, на якого рівняються і діти, і дорослі, який для багатьох людей є дуже великою особистістю, він не може бути таким жорстоким по відношенню до людей", - заявила балерина.

Також Шишпор висловилася і про відмову Паризької опери працювати з Полуніним, який повинен був виступити там у виставі "Лебедине озеро" в лютому цього року.

"Театр йому відмовив, оскільки він не поділяє з ним ці погляди. Ну а як по-іншому? Підтримувати садизм – це неправильно", – сказала прима-балерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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