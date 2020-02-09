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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Не кличуть!" Данилко відверто розповів про концерти в Росії

8.4т
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Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, розповів про свою гастрольну діяльність у Росії. Так, він зазначив, що давно не виступає в РФ.

Член журі Національного відбору на Євробачення-2020 додав, що йому абсолютно не цікава політика конкурсу щодо Росії, пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Андрій Данилко

Андрій Данилко

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"Мене це взагалі не цікавить і не цікавило до цього. До цього вирішіть, скануйте, придумайте закони: в чому виступати, що говорити, що співати, які аналізи – це перевірте все, а ми оцінимо виключно пісню", – сказав Данилко.

Концерти Вєрки Сердючки в Росії не відбуваються з 2014 року.

"Зараз буде разовий концерт у Штутгарті. До Росії не кличуть, мабуть, знають, що ми не поїдемо. А люди, які проводять корпоративні вечірки, не роблять їх в Москві. Нас не підставляють, вони проводять їх у Швейцарії, Швеції, наприклад", – поділився Данилко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сердючка несподівано пожартувала про Крим, коли розповідала, як примудрилася виступити в костюмі з Євробачення, який зберігається в музеї.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Андрій Данилко
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"В Россию не зовут, знают, что не поедим" В календарь когда в последний раз заглядывал? Кому ты нахрен в России сейчас нужен! Максимум на день города в каком-нибудь Усть-Пиздюйске?
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3
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"В Россию не зовут, знают, что не поедим" В календарь когда в последний раз заглядывал? Кому ты нахрен в России сейчас нужен! Максимум на день города в каком-нибудь Усть-Пиздюйске?
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3
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
хаха то есть плясать перед русскими хозяевами не западло - главное, чтобы не в москве! чисто украинци! главное - хапок!
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