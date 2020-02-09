"Не кличуть!" Данилко відверто розповів про концерти в Росії

Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, розповів про свою гастрольну діяльність у Росії. Так, він зазначив, що давно не виступає в РФ.

Член журі Національного відбору на Євробачення-2020 додав, що йому абсолютно не цікава політика конкурсу щодо Росії, пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Андрій Данилко

"Мене це взагалі не цікавить і не цікавило до цього. До цього вирішіть, скануйте, придумайте закони: в чому виступати, що говорити, що співати, які аналізи – це перевірте все, а ми оцінимо виключно пісню", – сказав Данилко.

Концерти Вєрки Сердючки в Росії не відбуваються з 2014 року.

"Зараз буде разовий концерт у Штутгарті. До Росії не кличуть, мабуть, знають, що ми не поїдемо. А люди, які проводять корпоративні вечірки, не роблять їх в Москві. Нас не підставляють, вони проводять їх у Швейцарії, Швеції, наприклад", – поділився Данилко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сердючка несподівано пожартувала про Крим, коли розповідала, як примудрилася виступити в костюмі з Євробачення, який зберігається в музеї.

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