Не хочуть переїжджати: Дорофєєва зробила зізнання щодо родини в Криму

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло", розповіла про свою родину, яка живе в анексованому Криму.

Інформацією про те, як зірка бачиться з родичами, вона поділилася в інтерв'ю на шоу "Слава+" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Надя Дорофєєва розповіла про батьків у Криму

Надя розповіла, що востаннє вдома була приблизно 4-5 років тому. До неї періодично приїжджають родичі з Криму.

"До мене приїжджає мама, брат. Бабуся – ні, їй уже фізично складно. Мама не готова, тому що у нас там вся родина. Мама доглядає за бабусею, у мами є брат, ще син – мій брат. Коротше, там вся сім'я. У мами там є робота. Вона приїжджає сюди десь раз на три місяці", – зізналася Дорофєєва.

Дорофєєва розповіла про батьків у Криму Кадр із відео

За словами співачки, її мама – активна людина, яка при кожному від'їзді додому постійно плаче.

"Нещодавно хтось із знайомих поставив їй це запитання: "Може, переїдете? – Ні, у мене ж там все". І я прекрасно розумію маму", – додала Дорофєєва.

Відео: Надя Дорофєєва з мамою

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Дорофєєва розповіла про сварки і взаємини з колегою по колективу Позитивом.

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