"Не густо": стало відомо про реальні доходи отруєного Алібасова

ЗМІ стало відомо скільки заробляє скандальний продюсер гурту "На-На" Барі Алібасов. Так, як вдалося з'ясувати журналістам, розповіді про статки чоловіка є неправдою.

Чутки про багатство продюсера вдалося розвінчати завдяки довідці Алібасова про доходи. Про це повідомляє портал kp.ru.

rbc.ua

У вересні минулого року продюсер заробив 115 тисяч рублів, в жовтні - 57,5 тисячі. У листопаді його дохід зріс до мільйона 725 тисяч завдяки фільму НТВ про весілля Алібасова і Лідії Федосєєвої-Шукшиної. У грудні продюсер отримав 1,15 мільйона рублів.

"Алібасов реально колись давно був дуже багатим. Але все, що мав, вклав в нерухомість, а тепер боїться втратити і її. Зараз у нього з фінансами не дуже. Випливає на піарі, але це нестабільне джерело доходів. Нерухомість є, а ось живих грошей - не густо", - заявив журналістам джерело.

За його словами, продюсер найчастіше заробляє на участь у ток-шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.

Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.

Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.

Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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