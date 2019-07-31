Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Не густо": стало відомо про реальні доходи отруєного Алібасова

1.5т Читати матеріал російською

ЗМІ стало відомо скільки заробляє скандальний продюсер гурту "На-На" Барі Алібасов. Так, як вдалося з'ясувати журналістам, розповіді про статки чоловіка є неправдою.

Чутки про багатство продюсера вдалося розвінчати завдяки довідці Алібасова про доходи. Про це повідомляє портал kp.ru.

"Не густо": стало відомо про реальні доходи отруєного Алібасова

rbc.ua

Новини
На радість вовчицям: топ найвідвертіших фото Винника

У вересні минулого року продюсер заробив 115 тисяч рублів, в жовтні - 57,5 тисячі. У листопаді його дохід зріс до мільйона 725 тисяч завдяки фільму НТВ про весілля Алібасова і Лідії Федосєєвої-Шукшиної. У грудні продюсер отримав 1,15 мільйона рублів.

"Не густо": стало відомо про реальні доходи отруєного Алібасова

"Алібасов реально колись давно був дуже багатим. Але все, що мав, вклав в нерухомість, а тепер боїться втратити і її. Зараз у нього з фінансами не дуже. Випливає на піарі, але це нестабільне джерело доходів. Нерухомість є, а ось живих грошей - не густо", - заявив журналістам джерело.

За його словами, продюсер найчастіше заробляє на участь у ток-шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel