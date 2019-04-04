''Не гідний Росії'': відомий філософ виніс вирок Путіну

Чинний президент Росії Володимир Путін не гідний своєї країни, культури, літературної спадщини і тих дисидентів, які втекли з РФ у Європу.

Такою думкою з журналістами "Сегодня" поділився французький філософ і письменник Бернар-Анрі Леві. Сьогодні йому заборонений в'їзд у РФ.

Фото: facebook.com

"Він не гідний Росії і великої російської культури. Він не гідний великої літературної спадщини: від Толстого до Солженіцина. Не гідний тих дисидентів, яких я супроводжував у втечі. Саме вони — гідні громадяни Росії і, між іншим, Європи", — підкреслив філософ.

Шанси зустріти коли-небудь Путіна особисто Леві назвав "не дуже високими".

"Мені заборонено відвідувати Росію. Я удостоєний честі перебувати в чорному списку європейців без права на візу. Отримати таку заборону з ініціативи Путіна — дійсно честь. Але це одночасно сумно, тому що це заважає мені бачити моїх російських друзів. Сумно, тому що я знаю, наскільки в Росії живі демократичні сили, і я засмучений, що мені довелося обірвати з ними зв'язок. Але все ж така заборона — це честь", — зазначив він.

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