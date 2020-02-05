"Не факт, що вистачить здоров'я": Вакарчук зізнався, чи вживав він наркотики

Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про наркотики та секс у його житті.

Зокрема, в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" Вакарчук зізнався, що рок-н-рол і секс для нього – це те ж саме, тому що музика для нього – це теж секс (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Святослав Вакарчук Кадр із відео

А відповідаючи на питання про заборонені речовини, співак запевнив, що ніколи їх не пробував:

"Щодо наркотиків я можу вам точно сказати, що будь-які важкі наркотики пройшли повз мене з двох причин. По-перше, я дуже добре вивчив історію попередників і пам'ятаю фразу Кіта Річардса, мого авторитета, який сидів на всьому, на чому можна. Так ось, він сказав: "Ви знаєте, ніколи не пробуйте те, що пробував я. По-перше, не факт, що вам вистачить здоров'я". А по-друге, я знаю точно, що й без цього я створив би всі ці речі".

Святослав Вакарчук у відеопроєкті "Орестократія" Кадр із відео

Також артист прокоментував чутки про те, що він не виходить на сцену без стимуляторів:

"Жодного разу в житті, крім алкоголю (якого я споживаю небагато), ніколи ніяких наркотиків і стимуляторів я не вживав. Та й взагалі, мені здається, що коли ти відчуваєш справжній кайф від того, що ти робиш у студії, на сцені, якщо в тебе горять очі (а вони у мене горять), я не бачу сенсу ще й псувати собі здоров'я".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук виправдався за поїздку на корпоратив до розробників гри "Танчики" в Мінську. Він заявив, що не знає, скільки отримав гурт за виступ.

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