"Не дозволю, досить!" Бочкарьова поскаржилася на цькування після скандалу з наркотиками

Російська актриса Наталя Бочкарьова після гучного скандалу із кокаїном в трусах зіткнулася c хвилею негативу в мережі.

Про цькування з боку хейтерів вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що помітила це, коли відкрила коментарі під останнім постом.

"Скажіть, будь ласка, звідки у деяких з вас до мене стільки ненависті та злості? Я вперше вирішила не закривати коментарі під останнім постом і отримала "цілий Камаз" негативу! Невже ви вважаєте, що обзивати людину тими жахливими словами, які я прочитала, це нормально? Так, логічно, що ви всі дуже хочете знати, що сталося і чим завершиться ця історія. Я вас розумію. Але зрозумійте і мене правильно. Повірте, я мовчу не просто так. Ви ж не знаєте і не бачите, що відбувається по той бік екрану насправді. Як можете судити", – поскаржилася вона.

Новини До кокаїнового скандалу Бочкарьової причетна ще одна зірка

За словами Бочкарьової, вона не розуміє, чому взагалі має комусь щось пояснювати. Актриса пояснила, що існують мільйони випадків, коли публічні люди принципово не виносять на увагу громадськості речі зі свого життя.

Наталя Бочкарьова поскаржилася на цькування instagram / natalia_bochkareva_official

"У мене теж є сім'я, як і у всіх вас, і я не хочу, щоб журналісти втручалися туди, куди їм не потрібно, псували мені життя в пошуках іскрометних заголовків, дошкуляли моїх дітей, друзів і родичів, чергували під моїм будинком, вимикали світло, викурювали димом, щоб я не могла сидіти в квартирі, а деякі, "особливо активні" персонажі, бігали по всім телешоу з метою зганьбити, зробити собі й програмами рейтинги", – додала актриса.

Вона підкреслила, що ні від кого не ховається, але й дихати спокійно не може через те, що на неї тиснуть з усіх боків.

Наталю Бочкарьову зацькували в мережі instagram / natalia_bochkareva_official

"Не переживайте, процес розглядів йде. Переконливе прохання ЗМІ залишити мене в спокої та мирно чекати підсумку. Позбавлення прав я коментувати не буду. Все дізнаєтеся, я вам обіцяю. Але! Називати себе "наркоманкою" теж не дозволю! Досить! Тим, хто яро висловлюється на мою адресу, бажаю триста разів подумати, перш, ніж це зробити. Я за всіма своїми підписниками спостерігаю і ціную кожного, хто мене підтримує! А життя розставить все на свої місця. Ось тоді й поговоримо", – підсумувала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.

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