"Не дозволю, досить!" Бочкарьова поскаржилася на цькування після скандалу з наркотиками

Російська актриса Наталя Бочкарьова після гучного скандалу із кокаїном в трусах зіткнулася c хвилею негативу в мережі.
Про цькування з боку хейтерів вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що помітила це, коли відкрила коментарі під останнім постом.
"Скажіть, будь ласка, звідки у деяких з вас до мене стільки ненависті та злості? Я вперше вирішила не закривати коментарі під останнім постом і отримала "цілий Камаз" негативу! Невже ви вважаєте, що обзивати людину тими жахливими словами, які я прочитала, це нормально? Так, логічно, що ви всі дуже хочете знати, що сталося і чим завершиться ця історія. Я вас розумію. Але зрозумійте і мене правильно. Повірте, я мовчу не просто так. Ви ж не знаєте і не бачите, що відбувається по той бік екрану насправді. Як можете судити", – поскаржилася вона.
За словами Бочкарьової, вона не розуміє, чому взагалі має комусь щось пояснювати. Актриса пояснила, що існують мільйони випадків, коли публічні люди принципово не виносять на увагу громадськості речі зі свого життя.
Наталя Бочкарьова поскаржилася на цькування
instagram / natalia_bochkareva_official
"У мене теж є сім'я, як і у всіх вас, і я не хочу, щоб журналісти втручалися туди, куди їм не потрібно, псували мені життя в пошуках іскрометних заголовків, дошкуляли моїх дітей, друзів і родичів, чергували під моїм будинком, вимикали світло, викурювали димом, щоб я не могла сидіти в квартирі, а деякі, "особливо активні" персонажі, бігали по всім телешоу з метою зганьбити, зробити собі й програмами рейтинги", – додала актриса.
Вона підкреслила, що ні від кого не ховається, але й дихати спокійно не може через те, що на неї тиснуть з усіх боків.
Наталю Бочкарьову зацькували в мережі
instagram / natalia_bochkareva_official
"Не переживайте, процес розглядів йде. Переконливе прохання ЗМІ залишити мене в спокої та мирно чекати підсумку. Позбавлення прав я коментувати не буду. Все дізнаєтеся, я вам обіцяю. Але! Називати себе "наркоманкою" теж не дозволю! Досить! Тим, хто яро висловлюється на мою адресу, бажаю триста разів подумати, перш, ніж це зробити. Я за всіма своїми підписниками спостерігаю і ціную кожного, хто мене підтримує! А життя розставить все на свої місця. Ось тоді й поговоримо", – підсумувала актриса.
Дорогі друзі, шанувальники, небайдужі до ситуації люди, а також ті, хто підписався на мою сторінку з метою просто стежити за тим, що відбувається! Скажіть, будь ласка, звідки у деяких з вас до мене стільки ненависті і злості? Я вперше вирішила не закривати коментарі під останнім постом і отримала "цілий Камаз" негативу! Невже ви вважаєте, що обзивати людини тими жахливими словами, які я прочитала, це нормально? • Так, логічно, що ви все дуже хочете знати, що сталося і чому ж завершиться ця історія. Я вас розумію. Але зрозумійте і мене правильно. Повірте, я мовчу не просто так. Ви ж не знаєте і не бачите, що відбувається по той бік екрану насправді. Як можете судити? От скажіть, чому я взагалі повинна що-небудь пояснювати? Чому, якщо ти публічна людина, то, значить, обов'язково повинен розповідати про кожен свій крок на весь світ? Є мільйони випадків, коли публічні люди принципово не показують певні речі зі свого життя. Всі люди різні. • У мене теж є сім'я, як і у всіх вас, і я не хочу, щоб журналісти втручалися туди, куди їм не потрібно, псували мені життя в пошуках іскрометних заголовків, дошкуляли моїх дітей, друзів і родичів, чергували під моїм будинком, вимикали світло, викурювали димом, щоб я не могла сидіти в квартирі, а деякі, "особливо активні" персонажі, бігали по всім телешоу з метою зганьбити, зробити собі і програмами рейтинги. • Повірте, я ні від кого не ховаюся. Але і дихати спокійно не можу через те, що на мене йде тиск. Ви б знали яке! Можете зараз хоч двадцять вісім разів перекрутити мої слова і знову почати обзивати, але, перш, ніж це зробити, погляньте собі під ніс. Не переживайте, процес розглядів йде. Переконливе прохання ЗМІ залишити мене в спокої і мирно чекати підсумок. Позбавлення прав я коментувати не буду. Все дізнаєтеся, я вам обіцяю. Але! Називати себе "наркоманкою" теж не дозволю !!! Досить! Тим, хто яро висловлюється в мою адресу, бажаю триста разів подумати, перш, ніж це зробити. Я за всіма своїми передплатниками спостерігаю і ціную кожного, хто мене підтримує! 🙏🏼 А життя розставить все на свої місця. Ось тоді і поговоримо. --- # натальябочкарева # Бочкарьова #nataliabochkareva
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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