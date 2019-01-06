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Абсолютно гола українська поп-зірка показала гаряче фото в снігу

3.6тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели" здивувала шанувальників новим гарячим фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує абсолютно гола на крижаній землі, чим викликала масу здивованих відгуків.

"Якщо що, це я на вулиці позую. Майже в снігу. Чого не зробиш для фотографії", – підписала зірка під фото.

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Користувачів здивувала витримка співачки, адже мужності для роздягання в такий мороз може вистачити не всім. Однак деякі також помітили, що Камінська дуже худа.

"Все відмінно, але трохи б шкіри на ребра", "Так недовго захворіти. Одягнися", "Красуня! Втім, як завжди", "Правильний ракурс", – написали шанувальники.

Абсолютно гола українська поп-зірка показала гаряче фото в снігу
Абсолютно гола українська поп-зірка показала гаряче фото в снігу
Абсолютно гола українська поп-зірка показала гаряче фото в снігу
Абсолютно гола українська поп-зірка показала гаряче фото в снігу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Настя Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком.

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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