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"Не допоможе фалоімітатор": Волочкова влаштувала Собчак прочухана в мережі

1.4тЧитати матеріал російською

Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова обурилася діями телеведучої Ксенії Собчак, яка нишпорила в її спальні та натрапила на якийсь непристойний предмет.

Про це світська левиця написала в своєму Instagram, приклавши також уривки шоу "Обережно, Собчак", під час якого це трапилося.

"Люди, ну як же так! Пустила я в свій будинок Собчак для зйомки за її проханням. А у відповідь отримала безпринципну, безсовісну капость і мерзоту. Ця людина готова на все заради піару і лайків. Заздрість, злість, незадоволеність як жінки, єхидство і безсоромність не витравити, мабуть з неї", – поскаржилася Волочкова.

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Вона "спустила на гальмах", що телеведуча мацала за груди, щоб переконатися в природності. Балерину обурило, що її "подруга" поставила приховану камеру в лазні та мікрофон.

"Не допоможе фалоімітатор": Волочкова влаштувала Собчак прочухана в мережі

скріншот

"Але коли без мого відома Собчак залізла в мою спальню і лазила по шафах і тумбочках: у пошуках слідів мого коханого, але крім сокири нічого не знайшла. І не соромилася зізнатися в своїй програмі, що вона так зробила і рилася в речах. Шок. Просто фу! Ксеніє, тобі вже не допоможе ні сокира, ні фалоімітатор. Ти совість свою продала! І вже давно. А ходи твої – дешеві та безсовісні. Ось чому тебе не кохають чоловіки і ти нещасна. Фу! Я від тебе не очікувала", – наголосила Волочкова.

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова

Instagram @ volochkova_art

Балерина також додала, що після подібної зухвалості з Собчак мало хто погодиться співпрацювати в рамках її проекту, якщо вона так поводиться.

Люди, ну як же так ... 😔 Пустила я в свій будинок Собчак для зйомки на її прохання .. А у відповідь отримала безпринципну, безсовісно капость і мерзость.😝 Ця людина готова на все заради піару і лайков.😝 Заздрість, злість, незадоволеність як жінки, яхідство і безсовісно НЕ витравити, мабуть з неї. Ну ладно, груди мою общупал, щоб переконатися в її єстві, але коли камеру приховану поставила в лазні і прихований мікрофон, мені вже було не по себе..😔 Але коли без мого відома Собчак залізла в мою спальню і лазила по шафах і тумбочках! ! 😝 У пошуках слідів мого улюбленого, але крім сокири нічого не знайшла ... І не соромилася зізнатися в своїй програмі, що вона так зробила і рилася в речах ... Шок. Просто ФУ !!! 😝 А ви пустили б таку людину в будинок, надавши довіру? А в програмі її будете брати участь? Яке мерзенне відчуття на душе..😔 Вибачте .. Вірю, ви розумієте .. А Собчак можу сказати: Ксенія, тобі вже не допоможе ні сокира, фалоімітатор .... Ти совість свою продала! І вже давно .. А ходи твої-дешеві і безсовісні. Ось чому ти не улюблена чоловіками і нещасна. Фу. Я від тебе не ожідала.😔 Моє враження читайте за посиланням @kp_star_onlinekp в моєму сторіз. # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # книги # будинок

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках шоу Собчак прийшла в будинок до Волочкової, яка провела їй екскурсію. Балерина відвела подругу, з якою довгий час ворогувала, в лазню, де вони одна одну лупцювали і пригадали старі образи.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
Анастасія ВолочковаКсенія Собчак
Тег
шоу-бизнес
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Куздра Глокая
Куздра Глокая
Две дуры!
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