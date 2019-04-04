"Не допоможе фалоімітатор": Волочкова влаштувала Собчак прочухана в мережі

Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова обурилася діями телеведучої Ксенії Собчак, яка нишпорила в її спальні та натрапила на якийсь непристойний предмет.

Про це світська левиця написала в своєму Instagram, приклавши також уривки шоу "Обережно, Собчак", під час якого це трапилося.

"Люди, ну як же так! Пустила я в свій будинок Собчак для зйомки за її проханням. А у відповідь отримала безпринципну, безсовісну капость і мерзоту. Ця людина готова на все заради піару і лайків. Заздрість, злість, незадоволеність як жінки, єхидство і безсоромність не витравити, мабуть з неї", – поскаржилася Волочкова.

Вона "спустила на гальмах", що телеведуча мацала за груди, щоб переконатися в природності. Балерину обурило, що її "подруга" поставила приховану камеру в лазні та мікрофон.

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"Але коли без мого відома Собчак залізла в мою спальню і лазила по шафах і тумбочках: у пошуках слідів мого коханого, але крім сокири нічого не знайшла. І не соромилася зізнатися в своїй програмі, що вона так зробила і рилася в речах. Шок. Просто фу! Ксеніє, тобі вже не допоможе ні сокира, ні фалоімітатор. Ти совість свою продала! І вже давно. А ходи твої – дешеві та безсовісні. Ось чому тебе не кохають чоловіки і ти нещасна. Фу! Я від тебе не очікувала", – наголосила Волочкова.

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова Instagram @ volochkova_art

Балерина також додала, що після подібної зухвалості з Собчак мало хто погодиться співпрацювати в рамках її проекту, якщо вона так поводиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках шоу Собчак прийшла в будинок до Волочкової, яка провела їй екскурсію. Балерина відвела подругу, з якою довгий час ворогувала, в лазню, де вони одна одну лупцювали і пригадали старі образи.

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