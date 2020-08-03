Не дочекався розлучення: чоловіка Гагаріної помітили з новою дівчиною. Фото

Фотографа Дмитра Ісхакова, який неофіційно розлучився з російською співачкою Поліною Гагаріною, помітили в компанії молодої жінки з дитиною.

Як повідомляє видання Super, супутницею Дмитра може бути підприємниця на ім'я Катерина. Вона займається фінансами і ніяк не пов'язана з шоу-бізнесом (фото дивіться нижче).

На знімках, опублікованих у ЗМІ, у Ботанічному саду на ВДНГ фотограф везе з собою коляску, а темноволоса дівчина несе на руках малюка.

Ісхаков гуляв у Ботанічному саду з дівчиною Фото: Super.ru

Ісхакова помітили в компанії з новою дівчиною Фото: Super.ru

Пізніше фото цієї ж дівчини з'явилося в Instagram-акаунті Дмитра – на ньому вона позує напівоголеною.

Дівчина, яку помітили в компанії Ісхакова Instagram @isxakov

Відзначимо, зірки почали зустрічатися у 2013 році, а у 2014 році – одружилися. У 2017 році у Поліни та Дмитра народилася донька Мія. Подружжя провело в шлюбі шість років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гагаріна та Ісхаков не живуть разом вже кілька місяців. Шлюборозлучний процес артисти поки не починали. Офіційно пара ще чоловік і дружина.