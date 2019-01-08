''Не для людей зі слабкими нервами'': екс-''ВІА Гра'' отримала серйозну травму. Фото

Колишня вокалістка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова отримала травму на Новий рік через бенгальські вогни.

Вона показала на своїй сторінці в Instagram фото і відео, на яких видно серйозні опіки на руках.

"Обережно, горимо. Цей пост не найкрасивіший і приємний і вже точно не для людей зі слабкими нервами. Багато хто бачив у stories, як мені було нестерпно боляче 1 січня та причиною того – неякісна піротехніка", – поділилася зірка.

Котова вирішила нагадати шанувальникам про обережність, щоб ніхто не отримав подібних травм. Зокрема, співачка порадила вибирати справжні бенгальські вогні.

"У нашому випадку була полум'яна свічка. Ця свічка загорілася і миттєво згоріла вщент. А я тримала 4 штуки в обох руках. Відповідно, тримаємо по одній штучці в руці, ні в якому разі не тримайте все разом. Запалювати тільки в рукавичках, як би смішно це не було. Не забуваємо про саме елементарне – тримаємо вогні біля самої основи", – наголосила Котова.

Тетяна Котова instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед святкуванням Нового року Котова, не підозрюючи про майбутню травму, поділилася рецептом солодких страв і напою з мандаринів.