''Не для людей зі слабкими нервами'': екс-''ВІА Гра'' отримала серйозну травму. Фото

Колишня вокалістка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова отримала травму на Новий рік через бенгальські вогни.
Вона показала на своїй сторінці в Instagram фото і відео, на яких видно серйозні опіки на руках.
"Обережно, горимо. Цей пост не найкрасивіший і приємний і вже точно не для людей зі слабкими нервами. Багато хто бачив у stories, як мені було нестерпно боляче 1 січня та причиною того – неякісна піротехніка", – поділилася зірка.
Котова вирішила нагадати шанувальникам про обережність, щоб ніхто не отримав подібних травм. Зокрема, співачка порадила вибирати справжні бенгальські вогні.
Обережно горім🔥 Цей пост не найкрасивіший і приємний і вже точно не для людей зі слабкими нервами. Багато хто бачив в #stories як мені було нестерпно боляче 1 січня і причиною тому неякісна піротехніка 🧨 Попереду ще стільки новорічних свят, що я просто зобов'язана нагадати всім нам про запобіжні заходи: 🎇Вибірать справжні бенгальські вогні, в нашому випадку була цветопламенная свічка (на відео видно як виглядає упаковка) Ця свічка загорілася і миттєво згоріла дощенту. А я тримала 4 штуки в обох руках. 🎇 Відповідно тримаємо по одній штучці в руці, ні в якому разі не відразу все разом. 🎇 Запалювати тільки в рукавичках, як би смішно це не було (але краще так, ніж те, що трапилося зі мною 👉🏻 гортай карусель) 🎇 Не забуваємо про самому елементарному - тримаємо вогні біля самої основи. 🎇 Ще виявилося, що важливо помічати знаки і прислухатися до себе: я поклала в чемодан бенгальські вогні, а мені на огляді при вильоті сказали їх прибрати навіть з багажу, не можна провозити-це був перший дзвіночок, але моя інтуїція проспала. У батьків виявилися інші небезпечні вогні, які зіпсували нам все свято, незважаючи на доступність у придбанні і хороший термін придатності 🤨. Бережіть себе і діток! 🥳 Ну а я думаю взагалі ніколи не буду тримати більше в руках подібні штуки, тепер мої плани на Новий рік змінилися ... # бенгальскіеогні # піротехніка
"У нашому випадку була полум'яна свічка. Ця свічка загорілася і миттєво згоріла вщент. А я тримала 4 штуки в обох руках. Відповідно, тримаємо по одній штучці в руці, ні в якому разі не тримайте все разом. Запалювати тільки в рукавичках, як би смішно це не було. Не забуваємо про саме елементарне – тримаємо вогні біля самої основи", – наголосила Котова.
Тетяна Котова
Як повідомляв OBOZREVATEL, перед святкуванням Нового року Котова, не підозрюючи про майбутню травму, поділилася рецептом солодких страв і напою з мандаринів.