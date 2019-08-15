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"Не дають працювати": у Повалій висловилися про "заборону" співачки в Україні

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Українська співачка Таїсія Повалій гастролює в Росії через те, що в рідній країні їй "не дають працювати".

Про це заявив продюсер і чоловік зірки Ігор Ліхута в інтерв'ю "КП в Україні". "Чому мільйони громадян виїжджають працювати за кордон? Бо вдома для них не знаходиться роботи. Нам теж доводиться виїжджати за кордон, тому що нам, на прикладі Палацу "Україна", не дають працювати в рідній країні", — поділився Ліхута.

"Не дають працювати": у Повалій висловилися про "заборону" співачки в Україні

Таїсія Повалій

Фото з Instagram

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Також чоловік Повалій зазначив, що багато хто думає нібито співачка проживає в Москві і її звідти доведеться запрошувати, щоб вона дала концерт. Але насправді вони з дружиною весь цей час живуть в Київській області.

"Не дають працювати": у Повалій висловилися про "заборону" співачки в Україні

Таїсія Повалій та Ігор Ліхута

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, концерт Таїсії Повалій, який повинен був відбудуться в Києві в Палаці "Україна", опинився під загрозою зриву. Подробиці читайте тут.

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Особа
Таїсія Повалій
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