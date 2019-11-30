Недалеко пішов? Данилко раптово повернувся на "Х-Фактор"

Український шоумен, член журі вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ Андрій Данилко після скандальної заяви про завершення його участі в проекті прийняв остаточне рішення.

У суботу, 30 листопада, він все ж повернувся на шоу, пояснивши, що заспокоївся. А найкращим призом для нього стала нагорода M1 Music Awards. 2019 прямо під час прямих ефірів.

За словами шоумена, за час, поки його не було, він не сидів, склавши руки. Данилко все ж вибрав учасників в категорії "Гурти", яка йому раптово дісталася.

Андрій Данилко повернувся до "Х-Фактору" instagram / an.danilko

"Вишенькою на торті" стала несподівана нагорода артиста в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" премії M1 Music Awards. 2019. Його нагородили прямо під час повернення на проект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилко пішов з проекту, що наробило багато галасу в мережі. Під час тренувального табору шоумен заявив, що відчуває себе "де*ілом", коли дізнався, що йому потрібно вибирати серед учасників в категорії "Гурти". В результаті Андрій заявив, що йде з проекту. Шанувальники організували цілий флешмоб у мережі, закликаючи Данилка повернутися.

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