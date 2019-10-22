"Не чекали такого!" Заборонена в Україні Варнава знялася повністю голою в пікантній фотосесії

Російська телеведуча та актриса Катерина Варнава, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну, знялася у відвертій фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фотографії, на яких позує абсолютно голою, прикриваючи інтимні місця руками.

"Максимально чесна із вами. Нічого не приховую", – підписала Варнава під знімками.

Катя Варнава повністю роздяглася instagram / kativarnava

Відверті кадри викликали ажіотаж у коментарях до посту. Користувачам припала до смаку фотосесія.

"Яка смачна жінка", "Але загадка залишилася", "Не очікувала такої фотографії від вас, але це дуже гарно", "Шикарна жінка", "Здорово", "Дуже гарна", "Ідеальна", – прокоментували шанувальники.

Варнава повністю роздяглася для фото instagram / kativarnava

Катерина Варнава instagram / kativarnava

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Міністерство культури України на підставі звернення СБУ внесло Катерину Варнаву до "чорного списку" осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці.

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