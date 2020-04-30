"Не було слави і грошей, був тільки треш": Хливнюк відверто розповів про "Бумбокс" 15 років тому

15 років тому, у квітні 2005-го, вийшов дебютний альбом популярного українського гурту "Бумбокс" – "Меломанiя". Платівка увібрала в себе перші хіти колективу "Супер-пупер", "Діагноз", "Гайки з Ямайки”, "E-mail", "Бобiк" та інші.

З цього приводу Бумбокс почав на власній сторінці у Facebook "розсекречувати архіви" і згадувати все найцікавіше, пов'язане з цим альбомом. Ексклюзивно для OBOZREVATEL з нагоди 15-річчя "Меломанії" фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк розповів про дебютний альбом та перший концерт гурту в Києві (дивіться відео в кінці матеріалу).

"Бумбокс" 15 років тому (2005 р) Фото: Микола Степанченко

"Меломанія" стала дебютною платівкою в творчості "Бумбоксу". Ми з Валіком (дідж еєм Валентином Матіюком – Ред. ) і Андрієм (гітаристом Андрієм “Мухою” Самойло – Ред. ) швидко накопичили її на студіі, і почалось..." – згадує Хливнюк.

Також фронтмен і продюсер гурту навів низку цікавих фактів про випуск дебютної платівки та початок популярності "Бумбоксу".

"Альбом, крім декількох справді нових пісень, існував ще в кінці 90-их. Кожна пісня має реальну історію з мого життя, і не одну. Не було ніякої "студіі". Слави, грошей, красивого підписання контракту в кабінеті з золотими дисками на стінах теж не було – був тільки справжній треш".

"Ну добре, студія була, але як була? Десь на станціі метро "Героїв Дніпра", звукоінженер ТНМК і гітарист Олег Артим знімав квартиру разом з басистом гурту "Карпа". Самій Карпі якийсь нетривалий час подобався молодий і, дуже умовно, перспективний я, та це вже зовсім інша історія", – додав Андрій.

Лідер гурту також згадав про те, як саме записувалися перші хіти "Бумбоксу". За словами Хливнюка, продюсер і журналіст Олексій Согомонов, який згодом також продюсуватиме і "Бумбокс" навіть не вірив, що співак наважиться записати хоча б один трек.

"Бумбокс" 15 років тому Фото: Микола Степанченко

"Музиканти гурту "Карпа" товаришували з гітаристом "Мухою" і діджеєм Валіком, яких я підступно позичив у гурту " Тартак" і ми, як могли вже, аранжували мої старі і нові пісні. Тим часом Олексій Согомонов (в майбутньому продюсер гурту "Бумбокс" – Ред.) працює в часописі "Екстрим" і ні сном, ні духом був про те, що я не тільки розповідатиму як, а й направду таки запишу бодай якийсь гучний крик. Ну, думаю, запишу, але ж потрібно було про щось співати", – ділиться спогадами Андрій Хливнюк.

Музиканту спало на думку співати про наступні теми, звідки і з'явилися уже знамениті хіти (перелік складено за словами Андрія Хливнюка):

Жалітися на довгі зими Троєщини і площі Шевченка – пісня " Зима".

Згадати невдалу спробу "вандалізму" біля стели Ілліча і "адаптувати" Пітера Тоша українською – "Бобік".

Роками носитися, як дурень з писаною торбою, з піснею про кохання без відповіді, й видати її тільки в складі вже третьої за рахунком музичної банди ("Дастмікс", "Графіт", "Бумбокс") – "Одна".

Cміятися разом над стилістикою “two step” і радіти, опанувавши нарешті ICQ, щоб записати тодішній суперхіт – "Супер-пупер" (кліп дивіться нижче).

Написати пісню про "солодке болото"; голос такої недосяжної вокалістки з "Garbage", і грати з ними на "Просто Рок" лиш декілька років по тому – "Рожеві Сиропи".

Поїхати дикунами в Крим, зустріти в Ялті Дмитра Червоного (кінопродюсера, близького друга гурту) , познайомитись з донецькими дівчатами, потім разом поїхати маршруткою в Симеїз – “ Почути”.

“Гайки з Ямайки” – взагалі моя перша пісня…

Якщо на словах: "переливали ванни через край" ви уявляєте свічки і люксові апартаменти, а не персонаж Беніссіо Дель Торро в стрічці “Страх і ненависть у Лас Вегасі” – ви помиляєтесь. "E-mail".

Спроба записати на плівку радість цуценят, що заволоділи пристроєм і прослуховують рок, хіпхоп, джаз і розуміють, що захоплення триватиме все життя – "Діагноз".

Зневіритися, остаточно усвідомити, що нічого не вийде і написати пісню про це – "День".

Сісти якось на кухні, заварити чаю і за 10 хвилин удвох, жартома, написати веселу пісню, з якої, можливо, колись, щось таки вийде – "Каротин".

Альбом "Меломанія" Фото: Микола Степанченко

Треклист альбому "Меломанія" Бета-Каротин День Діагноз Е-mail Гайки з Ямайки Почути Рожеві сиропи Супер-пупер Одна Бобік Зима

Секрети платівки "Меломанія" від Андрія Хливнюка:

Чи знаєте ви, що "Меломаній" було п'ять? Три українські та дві російські. У гурту вперше вийшов альбом з одинадцяти пісень, що стало традицією. Так, з 2005 по 2019, до виходу альбому "Таємний Код: Рубікон" кількість пісень у альбомах "Бумбоксу" залишалась незмінною, їх було саме одинадцять.

"Меломанія" була видана на касетах і CD лейблом "Music Factory". Продажі були скромні, але стабільні, а от шум навколо гурту божевільний, і після закінчення річного контракту альбом "Меломанiя" купує "Moon Records".

"Бумбокс" Фото: Микола Степанченко

Реліз "Муна", випущений в 2007 році, включає ще дві пісні "Date with another ten" і "Пiсня для китайського льотчика", записані на побутову відеокамеру продюсером гурту Олексієм Согомоновим під час московського концерту банди в клубі "Китайський Льотчик Джао-Да" і пізніше оцифровані (зараз таке неможливо уявити), три відеокліпи: "Супер-пупер", "E-mail" і "Бобiк", картонну обкладинку і 32-сторінковий буклет з фотографіями і текстами пісень.

У 2019 році київський лейбл "Aby Sho Music" видає вініл "Меломанія". Існує бюджетна версія платівки і фанпак. Фанпак – мрія будь-якого тру-фана – червоно-чорний вініл, набір олдскульних стікерів із символікою гурту, сліпмат із лого ББ, багатосторінковий буклет і репліка рекламного постера 2005 року.

"Бумбокс" у 2005 році Фото: Микола Степанченко

Історія "Меломанії" в Росії

Лейбл "Вдох" уважно стежив за новинками i пропонував видати альбом в Росії. Хливнюк і Согомонов були проти, але на зустрічі з представниками лейблу було ухвалене колективне рішення "ризикнути".

Ризик невиправданий – насилу продається трохи більше 200 екземплярів платівки. Це видання відрізняється неузгодженим з гуртом тонуванням фотографій "під старовину" і логотипом лейблу на обкладинці, що викликало невдоволення Согомонова.

Переможна хода пісні "Вахтерам" і півроку переговорів призводять до випуску 10 червня 2008 року відразу двох альбомів "Меломанiя" і "Family Бiзнес" на лейблі-гіганті "Моноліт". У цьому виданні альбому 11 пісень, три кліпи, буклет, воно мало чим відрізняється від оригіналу.

Перший концерт гурту "Бумбокс" у Києві (клуб "Бабуїн", 2005 рік): фото

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Перший концерт "Бумбоксу" в Києві Фото: Наталія Макарова

Один з перших кліпів "Бумбокс" – "Супер-пупер": дивитися онлайн

Відео до пісні "Бумбокс" – E-mail: дивитися онлайн

Пісня "Діагноз":

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про українських зірок в Росії.