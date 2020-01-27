"Не були з 2013 року": Моїсеєнко і Данилець розповіли про "лже-кроликів" у Криму

Артисти гумористичного дуету "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, чиї концерти скасували в Україні, прокоментували новину про свої виступи у Криму.

Так, в інтерв'ю для YouTube-каналу "112 Україна" гумористи заявили, що вони не відвідували Крим із 2013 року.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко ashatro.com

"У звинуваченнях на нашу адресу немає практично ні слова правди. Ми ніколи не жили в Росії. Ми ніколи не працювали у Криму: ні приватні заходи, ні концерти з того моменту, як стало не можна це робити Ми ніколи не підтримували окупацію Криму", – каже Володимир Моїсеєнко.

Володимир Моїсеєнко кадр із відео

За словами Данильця, відео, на якому вони скандують "Ленін. Партія. Комсомол" – фейк.

"Ось, наприклад, щодо Криму. Ми дійсно з 2013 року жодного концерту, жодного виступу там не дали. І навіть не відпочивали там. Але хтось якось для чогось зняв "Ленін. Партія. Комсомол". Дійсно, я коли спочатку побачив "Невже це я? Коли це могло бути?" А потім, коли наблизив, там було зрозуміло, що я – це не я, Володя – це не Володя. І вони хоча б підготувалися до цієї брехні. Вони написали, що ми нібито давали грамоти від Йосипа Кобзона. Ну, хоча б календарики подивіться: він помер у серпні 2018 року, а це було вже у жовтні. Ну які грамоти від Кобзона? Це по-перше. А по-друге, нас там не було. Це чистий фейк", – заявив Данилець.

Володимир Данилець кадр із відео

"Єдине, ми не можемо зрозуміти, кому і навіщо це потрібно?", – додав Моїсеєнко.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що Данилець і Моїсеєнко прокоментували обрання на посаду президента України Володимира Зеленського. Вони зазначили, що новина стала для них несподіванкою, але пишаються ним.

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