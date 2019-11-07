"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного про фашистів у Києві.

Така позиція Молочного обурила і підписників зірки, і відомих людей. Зокрема блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення у Facebook.

"Пам'ятаєте, була така х*йня – Андрій Молочний? КВН, Камеді Клаб, ще якісь сміх*єчки. Після Майдану Андрюша перебрався в Росію, бо там комфортніше і веселіше, і грошей більше. І там Молочного дуже поплавило на победоносії та дідах. Прямо дуже", – написав він у мережі.

Андрій Молочний

"З Москви Андрій катає гнівні тексти про фашистів, які ходять по вулицях українських міст і не поважають ветеранів. Але, як сподівається колишній український комік, рано чи пізно фашистських молодчиків вип**дять з українських міст, і знову можна буде пронести портрет Жукова і Сталіна, і покласти пару гвоздик Ватутіну. Не будьте як Андрій", – додав блогер.

Зі свого боку, у коментарях в Instagram Молочного фанати не могли приховати свого обурення:

@molochnyi

@molochnyi

@molochnyi

@molochnyi

@molochnyi

@molochnyi

@molochnyi

Зазначимо, що сумніватися у справжності акаунта Андрія Молочного в Instagram немає підстав. Незважаючи на те, що сторінка не верифікована, на неї підписана низка російських зірок, зокрема Гарік Харламов, з яким він виступив у російському Камеді Клаб.

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