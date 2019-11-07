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7 листопада • оновлено в 15:25
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"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

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Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного про фашистів у Києві.

Така позиція Молочного обурила і підписників зірки, і відомих людей. Зокрема блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення у Facebook.

"Пам'ятаєте, була така х*йня – Андрій Молочний? КВН, Камеді Клаб, ще якісь сміх*єчки. Після Майдану Андрюша перебрався в Росію, бо там комфортніше і веселіше, і грошей більше. І там Молочного дуже поплавило на победоносії та дідах. Прямо дуже", – написав він у мережі.

Андрій Молочний

Андрій Молочний

"З Москви Андрій катає гнівні тексти про фашистів, які ходять по вулицях українських міст і не поважають ветеранів. Але, як сподівається колишній український комік, рано чи пізно фашистських молодчиків вип**дять з українських міст, і знову можна буде пронести портрет Жукова і Сталіна, і покласти пару гвоздик Ватутіну. Не будьте як Андрій", – додав блогер.

Зі свого боку, у коментарях в Instagram Молочного фанати не могли приховати свого обурення:

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

"Не будьте, як Андрій!" Зірка українського Сomedy розлютив мережу заявами про фашистів в Україні

@molochnyi

Зазначимо, що сумніватися у справжності акаунта Андрія Молочного в Instagram немає підстав. Незважаючи на те, що сторінка не верифікована, на неї підписана низка російських зірок, зокрема Гарік Харламов, з яким він виступив у російському Камеді Клаб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український шоумен Сергій Притула поскандалив із дружиною журналіста Сергія Лещенка Анастасією Топольською.

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Особа
Андрій Молочний
Місце
Росія
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семенов Александр
семенов Александр
А кто помнит такую х.йню как Хозда?
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Злой Гоша
Злой Гоша
Горелов Сергей а Вы выйдите на улицу генерала Власова в Старых Петровцах и взгляните на себя в зеркало - вот и увидите того, кого так и не смогли найти в Киеве
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
КТО ТО ОТПИСЫВАЕТСЯ А КТО ТО ПОДПИСЫВАЕТСЯ .
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