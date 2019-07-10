"Назвав росіян ідіотами": Макаревич зробив зізнання про гучні заяви

Лідер культового гурту "Машина часу" Андрій Макаревич зізнався, що багато його жорстких заяв про росіян були вирвані з контексту пропагандистами.

Про це він розповів в ефірі програми "Обережно, Собчак", пояснивши, що не пам'ятає сказаних фраз, про які зараз би шкодував (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як відомо, Макаревич часто критикує дії нинішньої влади. І через це піддається нападкам.

Андрій Макаревич і Ксенія Собчак Кадр з відео

"Я досить емоційна людина. Може бути іноді треба два дні подумати, а потім говорити або не говорити. Я не стримую себе. Мені здається, що я абсолютно правий. Тому подивишся через два дні – правий", – пояснив він.

Макаревич також пояснив, як працює пропаганда в Росії. Він нагадав, що ЗМІ виривають слова з контексту таким чином, щоб викликати у росіян образу і агресію.

"Останнім часом пішла мода все перебріхувати. Все відразу на росіян. Чомусь ніхто не ображається від свого імені. Всі ображаються від імені росіян. "Ми росіяни!" Блін, а хто вам дав право. Я хто, з Марса прилетів чи що?! Я сам росіянин. Висмикувати фразу якусь і тут же проектують на росіян. "Макаревич назвав росіян ідіотами". Я не про росіян говорив, а про населення планети Земля. І там це чорним по білому написано. Викручується, як треба", – зазначив він.

Крім того, лідер "Машини часу" додав, що не шкодує про фрази щодо останніх виборів у Росії, коли заявив, що "влада навіть не переймалася їх ілюзією". Макаревич підкреслив, що саме так все й було.

Андрій Макаревич Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макаревич нещодавно виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що скандальна співачка Юлія Чичеріна на нього накинулася. Вона повідала про "гуманітарну катастрофу" і "ф*шистів" в Україні.

Пізніше розгорівся скандал, що "Машина часу" збирається виступити 12 червня за стінами Кремля, після чого Макаревич звернувся до росіян через критику на свою адресу, зазначивши, що всередині людей "занадто багато л*йна".

І буквально за кілька днів до Дня Росії стало відомо, що "Машина часу" не виступить в Москві на святі, тому що хтось подзвонив і зірвав вихід колективу на сцену.

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