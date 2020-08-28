Названо три речі, які повинні бути в гардеробі кожної людини

Популярна американська акторка, зірка серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон назвали три стильні речі, які повинні бути в гардеробі кожної людини.

Списком знаменитість поділилася з виданням Page Six. Так, 30-річна артистка відзначила, що для стильного образу потрібні тільки три речі: шкіряна куртка, якісна біла футболка та вінтажні джинси бренду Levi's. Також Бенсон наголосила на важливості аксесуарів.

"Коли справа доходить до окулярів, я зазвичай вибираю чорну оправу. Мені подобаються авіатори або ж окуляри квадратної форми", – додала артистка.

Ешлі Бенсон поділилася стильними порадами krauzer.ru

Американка відзначила, що майже все літо не виходила з дому через пандемію коронавірусу, тому її улюбленою річчю були спортивні штани. При цьому Бенсон зазначила, що останнім часом віддає перевагу одягу з шовку, а особливо – сукням-комбінаціям, які можна носити і вдень, і вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інститут кольору Pantone назвав головні кольори, які будуть модними восени 2020 року. Штучний інтелект проаналізував колекції модних будинків та основні Instagram-тренди і визначив трендовість кольору на рік уперед із точністю в 90%.