Названо топ-10 найкращих музичних кліпів десятиріччя: відео

Портал BuzzFeed опублікував рейтинг найкращих музичних кліпів останнього десятиліття.

Переможців визначали за кожним роком, починаючи з 2010. Під кожним відео сайт наводить кількість переглядів. Так, у 2010 році найпопулярнішим був визнаний кліп британської співачки Адель на пісню "Rolling in the Deep". Його подивилося майже 1,6 млрд користувачів.

У 2011 році переможцем стало відео на пісню "Somebody That I Used To Know" Gotye. Його аудиторія – 1,3 млрд осіб.

У 2012 році першість здобув кліп Пінк "Try" – 404 млн переглядів.

У 2013 році лідером виявився "Wrecking Ball" Майлі Сайрус. Відео скандальної зірки подивився 1 млрд користувачів.

За 2014 рік з кількістю переглядів 2,1 млрд найкращим став кліп на пісню "Chandelier" від Sia.

У 2015 році лідером виявився Джастін Бібер з відео "Sorry", яке набрало 3,2 млрд переглядів.

За 2016 рік був обраний ролик Бейонсе "Formation" зі 188 млн переглядів.

У 2017 році найбільшу кількість переглядів набрав кліп "Despacito" Луїса Фонса і Daddy Yankee. Його переглянули майже 6,5 млрд осіб.

У 2018 році лідером став Дрейк із "God's Plan", який набрав 1 млрд переглядів.

Із кліпів, випущених у 2019 році, у списку опинилися лише Jonas Brothers з піснею "Sucker".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майлі відома тим, що вона влаштовує справжні шоу на концертах, а також часто її оголені знімки виявляються в інтернеті. Восени 2018 року епатажна Сайрус зняла провокаційний кліп у Києві. Через неї навіть перекривали Дарницький міст.

