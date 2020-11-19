Названо справжню причину смерті Романа Віктюка

Софія Ковнір Люди 14:07, 19.11.2020

Померлий відомий режисер Роман Віктюк довгий час боровся зі смертельною хворобою – раком.

Як стало відомо, він хворів уже багато років, пише "Комсомольська правда".

Так, близькі режисера розповіли, що він був стійким і життєрадісним. Але останнім часом знітився і висох, а також сильно схуд.

"Мабуть, рак його повільно з'їдав. Але COVID добив... У лікарні, куди Романа Григоровича госпіталізували з коронавірусом, першу реанімацію Віктюк пережив. Ми думали вже, що страшне позаду. Але потім COVID по судинах вдарив, у Віктюка стався інсульт. І другу реанімацію Роман Григорович вже не переніс", – повідомили родичі.

Померлий відомий режисер Роман Віктюк хворів на рак
Газета.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Віктюк буде похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Сімейний склеп режисер придбав сам багато років тому.

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