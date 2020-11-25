Названо список 25 найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times

Американське видання The New York Times склало та опублікувало список найкращих 25 акторів і актрис XXI століття.

Деякі із знаменитостей новачки на сцені, а інші – існують вже кілька десятиліть, пише The New York Times.

Так, до списку увійшли наступні зірки:

Дензел Вашингтон Ізабель Юппер Деніел Дей-Льюїс Кіану Рівз Ніколь Кідман Сон Кан Хо Тоні Сервілло Чжао Тао Віола Девіс Сірша Ронан Джуліанна Мур Хоакін Фенікс Тільда Суїнтон Оскар Айзек Майкл Б. Джордан Кім Мін-хі Елфрі Вудард Віллем Дефо Уес Стаді Роб Морган Катрін Денев Мелісса Маккарті Махершала Алі Соня Брага Гаель Гарсія Берналь

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.