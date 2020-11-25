Названо список 25 найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times
Американське видання The New York Times склало та опублікувало список найкращих 25 акторів і актрис XXI століття.
Деякі із знаменитостей новачки на сцені, а інші – існують вже кілька десятиліть, пише The New York Times.
Так, до списку увійшли наступні зірки:
Ізабель Юппер
Сон Кан Хо
Тоні Сервілло
Чжао Тао
Віола Девіс
Сірша Ронан
Джуліанна Мур
Хоакін Фенікс
Тільда Суїнтон
Оскар Айзек
Майкл Б. Джордан
Кім Мін-хі
Елфрі Вудард
Віллем Дефо
Уес Стаді
Роб Морган
Катрін Денев
Мелісса Маккарті
Махершала Алі
Соня Брага
Гаель Гарсія Берналь
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.