Названо список 25 найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Названо список 25 найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times

Американське видання The New York Times склало та опублікувало список найкращих 25 акторів і актрис XXI століття.

Деякі із знаменитостей новачки на сцені, а інші – існують вже кілька десятиліть, пише The New York Times.

Так, до списку увійшли наступні зірки:

  1. Дензел Вашингтон

  2. Ізабель Юппер

  3. Деніел Дей-Льюїс

  4. Кіану Рівз

  5. Ніколь Кідман

  6. Сон Кан Хо

  7. Тоні Сервілло

  8. Чжао Тао

  9. Віола Девіс

  10. Сірша Ронан

  11. Джуліанна Мур

  12. Хоакін Фенікс

  13. Тільда Суїнтон

  14. Оскар Айзек

  15. Майкл Б. Джордан

  16. Кім Мін-хі

  17. Елфрі Вудард

  18. Віллем Дефо

  19. Уес Стаді

  20. Роб Морган

  21. Катрін Денев

  22. Мелісса Маккарті

  23. Махершала Алі

  24. Соня Брага

  25. Гаель Гарсія Берналь

The New York Times опублікувало список найкращих акторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

шоушоу-бизнеслюдизіркиГаель Гарсія БернальКатрін ДеньовТільда ​​СуїнтонХоакін ФеніксДжуліанна МурСірша РонанВіола ДевісНіколь КідманКіану РівзДеніел Дей-ЛьюїсДензел Вашингтон