Названо переможця проекту "Танці з зірками" в 2020 році: на шоу відбулася сенсація

29 листопада відбувся фінал шоу "Танці з зірками". Перемогу на проєкті здобула пара Санта Дімопулос та Макс Леонов, яка стала лідером за результатами глядацького голосування і суддівських оцінок. Цікаво, що Санта відмовилася від переможного кубка і віддала його Юлії Саніній.

У фінальному гала-концерті вони станцювали три номери: самбу, румбу та фокстрот. OBOZREVATEL стежив за подіями суперфіналу головного танцювального шоу країни (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Санта Дімопулос і Макс Леонов. Пресслужба "Танців з зірками"

Також за перемогу в шоу змагалися ще дві пари: Юлія Саніна і Діма Жук, Надія Мейхер та Кирило Васюк.

За результатами трьох виступів, а також батла за перемогу, пара отримала від суддів балів 231 бал, а глядачі голосували за них більш активно, ніж за їхніх суперників.

Відзначимо, третє місце в шоу "Танці з зірками" стала пара Мейхер і Васюк. Срібними призерами стали Юлія Саніна та Діма Жук.

Надія Мейхер і Кирило Васюк. Пресслужба "Танців з зірками"

Юлія Саніна і Діма Жук. Пресслужба "Танців з зірками"

Як виступала пара-переможниця в фіналі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал навколо попереднього, тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет і всі вони автоматично пройшли у фінал. Глядачі назвали підсумки ефіру танцювального проєкту несправедливими і підлаштованими.