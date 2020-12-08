Названа володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2020": що про неї відомо

Нової володаркою престижного титулу "Міс Україна Всесвіт 2020" стала киянка Єлизавета Ястремська – "Віце-Міс Україна Всесвіт 2019". Почесне звання їй передали поза конкурсом – його скасували через пандемію коронавірусу.

Володарка корони представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться в 2021 році. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цікаво, що нову власницю титулу "Міс Україна Всесвіт" визначили без традиційної конкурсної програми і змагань. У зв'язку з пандемією коронавірусу не проводився масштабний захід, щоб не наражати на небезпеку людей. Причиною того, що Ястремській присвоїли статус головної красуні України в 2020 році стало те, що вона посіла друге місце в минулорічному конкурсі.

"Ми ухвалили вірне рішення в 2020 році – відмовитися від проведення конкурсу в масштабному форматі, звичному для "Міс Україна Всесвіт". Титул рішенням глави конкурсу Анни Філімонової і оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", який підтримав її одноголосно, буде переданий "Першій Віце-Міс Україна Всесвіт 2019", киянці Єлизаветі Ястремській, яка і представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", – повідомили організатори.

Оргкомітет конкурсу пояснив, що рішення віддати перемогу Ястремський було ухвалене на підставі того, що вона активно займається власним духовним розвитком, бере участь в соціальних ініціативах і має активну громадську позицію.

Раніше Єлизавета Ястремська змогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019, створила власний бренд вечірніх суконь і купальних костюмів Elza. Це також було вагомим аргументом для журі.

"Сказати, що я неймовірно щаслива – нічого не сказати! Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства... Я робила декілька спроб отримати корону. У 2016 році я пройшла до фіналу конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. У минулому році я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул "Перша Віце-Міс Україна Всесвіт 2019". А цього року доля розпорядилася по-чарівному і я отримала титул, про який мріяла все життя", – зізналася Єлизавета.

Відзначимо, майбутня королева краси народилася в Києві, в багатодітній родині – у неї два брати і сестра. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг". Захоплювалася візажем, закінчила школу телеведучих. Кілька років працювала моделлю як в Україні, так і за кордоном. Її фото прикрашали обкладинки відомих глянців, серед котрих: L'Officiel, "Наталі", "Ліза" та інші. Володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку.

Також нагадаємо, через пандемію коронавірусу, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2020" було перенесено на першу половину 2021 року.

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