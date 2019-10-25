Названо переможницю конкурсу ''Міс Україна Всесвіт 2019"

Переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" стала 26-річна красуня із Запоріжжя Анастасія Суббота.

Так, дівчині вручили корону в ніч на 25 жовтня, в київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За фахом Анастасія веб-дизайнер, але працює професійною моделлю. Вона кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею.

Анастасія Суббота стала переможницею "Міс Україна Всесвіт 2019" Скріншот з відео

Анастасія Суббота Скріншот з відео

Анастасія Суббота Скріншот з відео

Зазначимо, що першою віце-міс стала 26-річна киянка Ліза Ястремська. Вона раніше була на сторінках Playboy (Чехія) і календарі від журналу XXL (Україна).

Ліза Ястремська Фото: styler.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet", який проходив в Тбілісі (Грузія). За титул змагалися переможці регіональних конкурсів з 35 країн світу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!