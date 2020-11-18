Названо найсексуальнішого чоловіка планети в 2020 році

Престижний американський глянець People назвав ім'я найсексуальнішого чоловіка планети в 2020 році. Ним став 33-річний темношкірий актор Майкл Б. Джордан.

Про це повідомили на офіційному сайті видання. Цього року нагородження стало ювілейним, 35 років журнал вибирає найкрасивішого чоловіка з нині живих.

"Моя бабуся подивиться це нагородження та скаже: "Це мій хлопчик!" – висловився на особистій сторінці в Instagram Джордан.

Майкл Б. Джордан відомий за фільмами "Чорна пантера", "Станція "Фрутвейл", "Фантастична четвірка", і двом продовженням серії "Роккі" – "Крід: Спадщина Роккі" і "Крід 2".

Про особисте життя актора відомо небагато – він ретельно приховує його від сторонніх очей. Наразі він неодружений. Джордану приписують безліч романів, проте поки це тільки чутки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році за версією глянцевого журналу People найсексуальнішим чоловіком у світі був визнаний американський співак Джон Ледженд.