Названо найпопулярніших українських артистів на радіо у 2020 році

Музичний портал TopHit склав рейтинг українських артистів, яких найбільше слухали на радіо в період з січня по жовтень 2020 року. Так, його очолив співак Ivan NAVI.

Відповідний список був опублікований на офіційному сайті порталу. Зазначається, що Ivan Navi посунув багаторічних лідерів, гурт "Океан Ельзи" з першої на третю сходинку. Минулого року сам співак був на 5-му місці.

Ivan NAVI expres.online

Гурт "Океан Ельзи" rock.ua

Також дивовижний результат показав гурт "Беz Обмежень" – він "залетів" в топ-10, хоча минулого року стояв на 66-му місці. Зазначимо й прорив "Скрябіна" – гурт піднявся з 16 на 7-е місце.

Гурт "Беz Обмежень" kiev.karabas.com

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 20-кою найпопулярніших українських артистів на радіо у 2020 році:

1. Ivan NAVI

2. Alyosha

3. Гурт "Океан Ельзи"

4. Гурт KAZKA

5. Злата Огневич

6. Тіна Кароль

7. Гурт "Скрябін"

8. Гурт "Антитіла"

9. Гурт "Беz Обмежень"

10. Tayanna

11. Сергій Бабкін

12. Гурт The Hardkiss

13. Pianoбой

14. MONATIK

15. DZIDZIO

16. Макс Барських

17. Lama

18. Ava Max

19. MamaRika

20. Гурт "Друга ріка"

TopHit

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-20 найперспективніших молодих акторів України.