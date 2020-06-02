Названо наймодніші кольори літа 2020

Влітку 2020 року в тренді буде безліч цікавих і незвичайних кольорів. Їх можна буде об'єднувати між собою, а також створювати луки з одягу одного кольору.

Про те, на які модні кольори потрібно звернути особливу увагу влітку 2020 року, пише Cosmopolitan.

Рожевий

Кожен сезон актуальні різні тони цієї милої палітри, але зараз немає абсолютно ніяких обмежень. Влітку 2020 на моді всі відтінки рожевого - від зефірного до фуксії.

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Пісочний

Модний колір на літо 2020 року, який максимально асоціюється з пляжем, теплом і спокоєм.

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Пильно-блакитний

Ще один стриманий колір, який освіжить твій літній гардероб і стане практичною покупкой. Такі відтінки легко поєднувати з іншими, наприклад, з білим, бежевим, рожевим, блакитним, м'ятним і навіть ліловим.

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Білий

Цей колір ніколи не втратить свою актуальність.

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Лайм і м'ята

Ці кольори красиво виглядають з різними тонами шкіри.

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Лавандовий і ліловий

Обидва ці відтінки увійшли в моду ще в минулому році, але зараз вони все так само актуальні.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.